Diramazione Gallarate-Gattico: tre notti di chiusure per manutenzione

Tre notti di interventi in arrivo sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sono stati programmati diversi provvedimenti di chiusura che interesseranno automobilisti e autotrasportatori.

Martedì notte: chiusa la stazione di Besnate

Dalle 21 di martedì 10 febbraio alle 5 del mattino di mercoledì 11 febbraio sarà completamente chiusa la stazione di Besnate, sia in entrata che in uscita. Gli automobilisti potranno utilizzare in alternativa la stazione di Sesto Calende Vergiate, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico, oppure le stazioni di Gallarate o Solbiate Arno Albizzate, sulla A8 Milano-Varese.

Un’ora più tardi, dalle 22 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 febbraio, sarà inoltre interdetta l’area di servizio “Verbano est”, situata nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Mercoledì notte: problemi per chi arriva da Milano

La notte successiva, dalle 21 di mercoledì 11 alle 5 del mattino di giovedì 12 febbraio, toccherà alla A8 Milano-Varese. Sarà chiuso il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico per chi proviene da Milano ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Per aggirare il problema, si consiglia di uscire anticipatamente alla stazione di Gallarate e percorrere la viabilità ordinaria seguendo la SS33 del Sempione verso Somma Lombardo e poi la SP26 in direzione Besnate, per rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Chi invece supererà la stazione di Gallarate dovrà proseguire obbligatoriamente in A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate e percorrere la SS341 verso Jerago con Orago, quindi la SP26 in direzione Besnate per entrare sulla Diramazione alla stazione di Besnate.