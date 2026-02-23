Entro fine marzo lavori conclusi per l’ospedale di comunità a Tradate e per la casa di comunità a Gavirate

Il secondo Ospedale di Comunità di Asst Sette Laghi potrebbe aprire alla fine del mese prossimo. I lavori, per accogliere i venti posti letto a gestione prevalentemente infermieristica al secondo piano del reparto di medicina, dovrebbero essere completati a metà marzo.

Con la fine del cantiere prevista per il 15 marzo 2026, si potrà procedere, la settimana dal 16 al 20 marzo, alle operazioni di pulizia, allestimento degli arredi e configurazione delle infrastrutture informatiche.

Una volta completati questi passaggi, la struttura potrà essere pronta per l’attivazione, con un avvio stimato tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile.

A Gavirate la Casa di Comunità nell’ex pretura

Parallelamente, Asst Sette Laghi sta portando avanti anche il percorso per la Casa di Comunità di Gavirate, che trova sede nello stabile un tempo occupato dalla Pretura.

Sul piano strutturale, è stato confermato che il termine dei lavori per il piano rialzato – dove saranno collocati gli spazi dedicati agli utenti e ai servizi sociosanitari – è previsto per il 13 marzo 2026. Il completamento del piano seminterrato, che ospiterà gli spazi accessori per il personale come locale ristoro, spogliatoi e servizi igienici, è invece fissato al 31 marzo 2026.

Un rafforzamento della rete territoriale

L’Ospedale di Comunità di Tradate e la Casa di Comunità di Gavirate rappresentano due tasselli centrali nel potenziamento dell’assistenza territoriale. Le strutture sono pensate per garantire una presa in carico più vicina ai cittadini, integrando servizi sanitari e sociosanitari e alleggerendo la pressione sugli ospedali per acuti.

Nessuna notizia, infine, per il futuro del presidio di Cuasso alo Monte per il quale l’assessore regionale Guido Bertolaso aveva anticipato novità entro la fine di gennaio.