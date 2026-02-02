Varese News

Esce di strada e si ribalta, soccorsi in azione tra Brebbia e Travedona Monate

Una ragazza di vent'anni è stata trasportata all'ospedale in codice giallo dopo che la sua auto si è ribaltata lungo la strada provinciale 32. Sul posto anche i vigili del fuoco

Brutto spavento questa mattina, lunedì 2 febbraio, lungo la strada provinciale 32 che collega i comuni di Brebbia e Travedona Monate. Intorno alle 8:10, una automobilista di 20 anni ha perso il controllo della propria vettura, che si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i soccorsi per prestare le prime cure e mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Per estrarre il veicolo e ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto stradale, sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra. Gli operatori hanno lavorato per circa un’ora e mezza, terminando le operazioni di messa in sicurezza intorno alle 9:50. Insieme a loro, sono intervenuti anche i carabinieri di Gallarate per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento.

Soccorsi e trasporti in ospedale

Il personale sanitario, coordinato dalla centrale operativa Soreu Laghi, ha prestato assistenza alla conducente, l’unica persona coinvolta nel sinistro. Dopo una prima valutazione sul posto, la ventenne è stata caricata in ambulanza e trasportata  all’ospedale di Circolo di Varese. La giovane è stata ricoverata in codice giallo, indicando condizioni di media gravità che non ne mettono in pericolo la vita.

Pubblicato il 02 Febbraio 2026
