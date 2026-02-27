Festa delle Donne all’EcoPlanetario: un viaggio tra le stelle al femminile

Sabato 7 marzo, in occasione della Festa delle Donne, il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario propone una serata speciale dedicata alle donne celesti che da millenni abitano il firmamento.

Venere, Cassiopea, Selene… ma anche Iside, Orihime e le Krittika. Culture lontane tra loro hanno guardato il cielo e vi hanno riconosciuto figure femminili forti, luminose, misteriose. Divinità, regine, sorelle, eroine: storie diverse che attraversano continenti e secoli, e che ancora oggi ci parlano.

Sotto la volta celeste, immersi nel silenzio del bosco, esploreremo queste narrazioni intrecciando mito e conoscenza scientifica. Un viaggio tra cielo e terra per scoprire come l’immaginario femminile abbia contribuito a disegnare le costellazioni e a dare senso all’universo.

Una serata da condividere con amiche, figlie, madri, colleghe… o semplicemente per regalarsi uno spazio di ascolto e meraviglia.

A seguire, se il cielo sarà sereno, i telescopi dell’Osservatorio astronomico si apriranno ai partecipanti per un momento di osservazione guidata per riconoscere nel cielo reale le figure appena raccontate.

Anche se il cielo sarà coperto, non mancherà la magia: la parte di osservazione astronomica verrà sostituita da un viaggio in EcoPlanetario.

INFO E PRENOTAZIONI

Partecipazione: adulti: €10 – Minori (4–17 anni): €10, Bambini sotto i 4 anni: gratuito

Posti limitati – prenotazione obbligatoria a questo link

Apertura cancelli ore 20.45 – Chiusura cancelli ore 21.00