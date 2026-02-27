Festa delle Donne all’EcoPlanetario: un viaggio tra le stelle al femminile
Sabato 7 marzo il Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta propone una serata speciale tra Venere a Cassiopea. In programma racconti sotto la volta celeste e, meteo permettendo, osservazione guidata ai telescopi dell’Osservatorio astronomico
Sabato 7 marzo, in occasione della Festa delle Donne, il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario propone una serata speciale dedicata alle donne celesti che da millenni abitano il firmamento.
Venere, Cassiopea, Selene… ma anche Iside, Orihime e le Krittika. Culture lontane tra loro hanno guardato il cielo e vi hanno riconosciuto figure femminili forti, luminose, misteriose. Divinità, regine, sorelle, eroine: storie diverse che attraversano continenti e secoli, e che ancora oggi ci parlano.
Sotto la volta celeste, immersi nel silenzio del bosco, esploreremo queste narrazioni intrecciando mito e conoscenza scientifica. Un viaggio tra cielo e terra per scoprire come l’immaginario femminile abbia contribuito a disegnare le costellazioni e a dare senso all’universo.
Una serata da condividere con amiche, figlie, madri, colleghe… o semplicemente per regalarsi uno spazio di ascolto e meraviglia.
A seguire, se il cielo sarà sereno, i telescopi dell’Osservatorio astronomico si apriranno ai partecipanti per un momento di osservazione guidata per riconoscere nel cielo reale le figure appena raccontate.
Anche se il cielo sarà coperto, non mancherà la magia: la parte di osservazione astronomica verrà sostituita da un viaggio in EcoPlanetario.
INFO E PRENOTAZIONI
Partecipazione: adulti: €10 – Minori (4–17 anni): €10, Bambini sotto i 4 anni: gratuito
Posti limitati – prenotazione obbligatoria a questo link
Apertura cancelli ore 20.45 – Chiusura cancelli ore 21.00
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.