Gestione foreste: l’esperienza di Luvinate diventa un caso studio europeo ad Ispra
Scienziati, amministratori e volontari si sono riuniti al Centro Comune di Ricerca (JRC) per discutere di cambiamenti climatici e gestione forestale sostenibile. Al centro dell'incontro il successo dell'Associazione Fondiaria "Valli delle Sorgenti" come modello contro il dissesto idrogeologico
Il Centro di Ricerca Europeo di Ispra ha ospitato un pomeriggio di confronto dedicato alle nuove strategie per la tutela del patrimonio boschivo. L’evento, promosso dal Comune di Luvinate in collaborazione con il JRC, ha visto la partecipazione di sindaci, consiglieri regionali, ricercatori e volontari dell’Anti Incendio Boschivo (AIB).
Il dibattito si è concentrato sulle sfide poste dai cambiamenti climatici e sulla necessità di trasformare i rischi in opportunità per il territorio varesino.
Il modello Luvinate e l’ASFO Valli delle Sorgenti
L’aspetto centrale dell’incontro è stato il racconto dell’esperienza dell’ASFO Valli delle Sorgenti, un’iniziativa nata dalla sinergia tra il Comune di Luvinate e il Parco Campo dei Fiori. Ecco i punti cardine dell’esperienza:
Lotta al frazionamento: L’obiettivo principale è unire le proprietà pubbliche e private del Campo dei Fiori per superare l’eccessiva frammentazione dei terreni.
Gestione sostenibile: Dopo i drammatici eventi legati a incendi e alluvioni, l’associazione punta a una gestione forestale attiva e resiliente.
Progetti internazionali: Sono state illustrate le azioni in corso attraverso progetti di ampio respiro come #lifeclimatepositive, #sostegno e #smurf.
Un esempio che si diffonde
L’esperienza di Luvinate non è più un caso isolato. Dopo anni di sperimentazione, questo modello di gestione fondiaria si sta diffondendo in diverse aree della provincia e si sta consolidando come pratica virtuosa all’interno della Regione Lombardia.
Alla giornata hanno preso parte numerosi enti e comuni del territorio, tra cui la Biosfera Ticino Val Grande Verbano, le città di Varese e Gavirate, e rappresentanti dei comuni di Orino, Taino, Comabbio, Angera, Comerio e Castelveccana.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.