Gestione foreste: l’esperienza di Luvinate diventa un caso studio europeo ad Ispra

Il Centro di Ricerca Europeo di Ispra ha ospitato un pomeriggio di confronto dedicato alle nuove strategie per la tutela del patrimonio boschivo. L’evento, promosso dal Comune di Luvinate in collaborazione con il JRC, ha visto la partecipazione di sindaci, consiglieri regionali, ricercatori e volontari dell’Anti Incendio Boschivo (AIB).

Il dibattito si è concentrato sulle sfide poste dai cambiamenti climatici e sulla necessità di trasformare i rischi in opportunità per il territorio varesino.

Il modello Luvinate e l’ASFO Valli delle Sorgenti

L’aspetto centrale dell’incontro è stato il racconto dell’esperienza dell’ASFO Valli delle Sorgenti, un’iniziativa nata dalla sinergia tra il Comune di Luvinate e il Parco Campo dei Fiori. Ecco i punti cardine dell’esperienza:

Lotta al frazionamento: L’obiettivo principale è unire le proprietà pubbliche e private del Campo dei Fiori per superare l’eccessiva frammentazione dei terreni.

Gestione sostenibile: Dopo i drammatici eventi legati a incendi e alluvioni, l’associazione punta a una gestione forestale attiva e resiliente.

Progetti internazionali: Sono state illustrate le azioni in corso attraverso progetti di ampio respiro come #lifeclimatepositive, #sostegno e #smurf.

Un esempio che si diffonde

L’esperienza di Luvinate non è più un caso isolato. Dopo anni di sperimentazione, questo modello di gestione fondiaria si sta diffondendo in diverse aree della provincia e si sta consolidando come pratica virtuosa all’interno della Regione Lombardia.

Alla giornata hanno preso parte numerosi enti e comuni del territorio, tra cui la Biosfera Ticino Val Grande Verbano, le città di Varese e Gavirate, e rappresentanti dei comuni di Orino, Taino, Comabbio, Angera, Comerio e Castelveccana.