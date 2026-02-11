Gorillas Varese, via alla stagione 2026 su tre fronti

Nella serata di domenica 8 febbraio, al Tumiturbi di via De Cristoforis a Varese, si è svolta la presentazione ufficiale della stagione 2026 dei Gorillas Varese. Un evento molto partecipato, che ha confermato la crescente attenzione della città verso il progetto sportivo e sociale portato avanti dalla società biancorossa di football americano, affiliata alla UISP.

Dal palco è stata ufficializzata la conferma di Will Gaines, coach californiano, alla guida tecnica della prima squadra. Gaines potrà contare su uno staff ampio e qualificato: nel reparto difensivo il ruolo di Defensive Coordinator sarà affidato ad Andrea Balduzzi, coadiuvato da Christian Gaiga e Daniele Bulgheroni. In attacco, invece, il coach di San Francisco sarà supportato da Fabio Ferrari e Giorgio Giorgetti.



Per la prima volta nella storia della società, i Gorillas saranno impegnati contemporaneamente su tre fronti competitivi. Oltre alla prima squadra, che prenderà parte alla Nine Football League, con l’esordio stagionale fissato per il 21 febbraio al Jungle Field di San Fermo contro i Rams Milano, il club sarà protagonista anche nei campionati nazionali giovanili di flag football Under 15 e Under 17. I giovani atleti saranno seguiti direttamente da coach Gaines insieme a Paolo Ambrosetti e Tommaso Giampaolo, a conferma di un percorso di crescita tecnica e organizzativa sempre più solido.

La serata del Tumiturbi ha visto anche l’intervento dell’Assessore allo Sport del Comune di Varese, Stefano Malerba, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, sottolineando il valore sportivo e sociale dell’attività svolta dai Gorillas sul territorio. L’evento è stato inoltre l’occasione per confermare l’impegno della società nell’organizzazione, per il prossimo mese di settembre, di una nuova edizione di Rock the Jungle, il festival sportivo e musicale che da anni anima il quartiere di San Fermo, diventando un appuntamento di riferimento per la città. Confermata anche la collaborazione con l’Associazione Black & Blue, che curerà la direzione artistica e musicale del festival, rappresentata da DJ Vigor, storico membro degli Otierre e protagonista anche della serata.

Dal palco, il presidente Paolo Ambrosetti ha espresso grande soddisfazione per una crescita della società definita «costante, strutturata e condivisa», ringraziando staff, atleti, famiglie, sponsor e istituzioni per il supporto continuo a un progetto che unisce sport, inclusione e valorizzazione del territorio. La serata si è poi conclusa in grande stile con tutti i presenti che hanno potuto assistere insieme alla proiezione del Super Bowl LX, vinto dai Seattle Seahawks, che hanno sconfitto i New England Patriots 29–13 nella finale del campionato NFL disputata a San Francisco.

