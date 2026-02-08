“Grazie Materia”: una serata che ha dato senso all’inaugurazione olimpica
Dopo la lunga serata a Materia per l’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, arriva un messaggio di apprezzamento che racconta il valore dell’informazione condivisa, dell’ascolto e delle emozioni vissute insieme
Ci sono eventi che vanno oltre il programma e diventano esperienza. La serata di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 seguita a Materia è stata una di queste: un modo diverso di vivere lo sport, l’informazione e il racconto, fatto di voci, competenze e umanità.
A Materia una lunga serata per l’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Pubbliciamo di seguito un messaggio ricevuto da Maddalena dopo l’evento, con l’autorizzazione degli autori, che restituisce lo spirito della serata meglio di qualsiasi sintesi.
“È stata una bella scelta seguire l’Inaugurazione a Materia. Grazie per i contenuti ben organizzati.
Grazie per tanta informazione ben concentrata nei momenti meno significativi della cerimonia. Abbiamo apprezzato molto la testimonianza delle giovani atlete, ma anche il contributo della campionessa, dell’ex ct dei fondisti (con cui abbiamo potuto complimentarci di persona nel ricordo delle emozioni vissute allora con le mitiche vittorie delle staffette e non solo) e tutti gli altri, con le loro emozioni e analisi tecniche.
Bravi i giornalisti nell’intervenire senza disturbare, cosa che non ha saputo fare il cronista ufficiale in tv. Ci siamo portati a casa bei pensieri per seguire da vicino le gare e i protagonisti degli sport invernali. L’aperitivo, praticamente una cena con i pizzocheri e tutto il resto, è stato un buon attentato alla dieta.
Grazie, se Materia non ci fosse bisognerebbe inventarla”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.