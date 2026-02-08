“Grazie Materia”: una serata che ha dato senso all’inaugurazione olimpica

Ci sono eventi che vanno oltre il programma e diventano esperienza. La serata di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 seguita a Materia è stata una di queste: un modo diverso di vivere lo sport, l’informazione e il racconto, fatto di voci, competenze e umanità.

Pubbliciamo di seguito un messaggio ricevuto da Maddalena dopo l’evento, con l’autorizzazione degli autori, che restituisce lo spirito della serata meglio di qualsiasi sintesi.

“È stata una bella scelta seguire l’Inaugurazione a Materia. Grazie per i contenuti ben organizzati.

Grazie per tanta informazione ben concentrata nei momenti meno significativi della cerimonia. Abbiamo apprezzato molto la testimonianza delle giovani atlete, ma anche il contributo della campionessa, dell’ex ct dei fondisti (con cui abbiamo potuto complimentarci di persona nel ricordo delle emozioni vissute allora con le mitiche vittorie delle staffette e non solo) e tutti gli altri, con le loro emozioni e analisi tecniche.

Bravi i giornalisti nell’intervenire senza disturbare, cosa che non ha saputo fare il cronista ufficiale in tv. Ci siamo portati a casa bei pensieri per seguire da vicino le gare e i protagonisti degli sport invernali. L’aperitivo, praticamente una cena con i pizzocheri e tutto il resto, è stato un buon attentato alla dieta.

Grazie, se Materia non ci fosse bisognerebbe inventarla”