I Giochi di Milano Cortina 2026 insieme all’Onu per la sicurezza stradale

Onbiettivo dell'iniziativa: ispirare un cambiamento sociale positivo, in particolare nei settori della salute pubblica e della sicurezza stradale

Generico 26 Jan 2026

I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano un’opportunità unica non solo per celebrare l’eccellenza sportiva e lo scambio culturale, ma anche per ispirare un cambiamento sociale positivo, in particolare nei settori della salute pubblica e della sicurezza stradale. Gli incidenti stradali rimangono infatti una delle principali cause di morte e lesioni prevenibili a livello globale, con ingenti costi sociali, economici e umani.

Garantire strade più sicure, una mobilità più sicura e viaggi responsabili è essenziale per lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità. Sono queste le premesse alla base della firma di una Joint Declaration tra l’Agenzia delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale, Fondazione Milano Cortina 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sport e dei Giovani, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con cui si vuole portare l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali per dimezzare i decessi e le lesioni entro il 2030.

L’obiettivo è quindi promuovere la sicurezza stradale e sensibilizzare sulle pratiche di mobilità sicura, in particolare in contesti di assembramenti di massa, turismo ed eventi internazionali. La dichiarazione sottoscritta mira a massimizzare la portata globale, la visibilità e l’impatto delle iniziative per la sicurezza stradale, lasciando strade più sicure, comunità informate e un maggiore impegno internazionale per prevenire incidenti stradali e decessi. In questo contesto, Fondazione Milano Cortina 2026 è anche il primo Comitato Organizzatore ad aver organizzato un corso di guida sicura per tremila driver. Anche questa è una legacy di Milano Cortina 2026 e lo è ancora di più considerando l’impegno dei ministeri, del CONI e del CIP nel proseguire in questo impegno anche dopo la conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Pubblicato il 01 Febbraio 2026
