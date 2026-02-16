I ragazzi del Girasole di Lecco incantati dal Varesotto: visita al castello di Fagnano e pizza da Strafico a Gallarate

Riceviamo e pubblichiamo con piacere il racconto di Flavia Caprioli, una volontaria del Girasole Odv, associazione di volontariato nata nel 2002 con sede a Dolzago (Lc) che coordina il tempo libero e l’inserimento sociale per persone con disabilità. L’associazione – che ha al suo attivo una sessantina di volontari e una quarantina di ragazzi – tra i suoi scopi ha anche quello di alleggerire le famiglie nel fine settimana e creare per i ragazzi un gruppo di amici, promuovendo gite, escursioni e le vacanze estive.

Domenica i ragazzi sono stati a Gallarate per una pizza da “Strafico – Impastiamo le diversità” e hanno poi visitato il castello di fagnano Olona.

Ecco il racconto di Flavia:

«Domenica 15 febbraio i ragazzi e volontari de Il Girasole Ets Odv, sono arrivati nella provincia di Varese, alla Pizzeria “Strafico – impastiamo le diversità” di Gallarate. Situato nella centrale piazza Garibaldi, il locale, ha l’insegna di una Farmacia in un palazzo settecentesco, dove sotto si legge il nome della pizzeria, si entra nella storia, dove all’interno della sala, la volta è affrescata con dipinti dell’epoca, così anche il pavimento è datato dello stesso periodo.

Perché “Strafico”? Il fico simboleggia i ragazzi che appartengono a un determinato segmento dello Specchio autistico, il fico che in molti credono sia un frutto, in realtà è un fiore. La onlus nasce da un progetto del Centro Autismo per l‘inserimento lavorativo di giovani autistici accompagnandoli con l’aiuto di persone specializzate e dando loro la possibilità di sviluppare le competenze e le loro attitudini, il motto “Nessun talento merita di stare al buio – ridisegnare il concetto di normalità”. Attualmente sono 6 i giovani autistici che vi lavorano, con il risultato di una pizza con storie straordinarie! Da Strafico, si esce gratificati per l’ospitalità di tutto il personale e per la prelibatezze delle pizze, molto squisite ed uniche, frutto dell’impiego di materie prime raffinate e particolari. Uno chef di Gambero Rosso mensilmente si reca in cucina per verificare che i procedimenti e gli ingredienti siano impeccabili e corretti. La signora Isabella, presidente di Strafico, ci ha illustrato la storia e il fine sociale e ci ha parlato del Team. L’utile realizzato, è interamente reinvestito per progetti a beneficio di ragazzi autistici. Girasole e Strafico, sono un connubio davvero bello e speciale dove si respira un clima di solidarietà, di coesione, di armonia e di amicizia.

Il pomeriggio a Fagnano Olona è stato guidato da Patrizia Canavesi, già presidente, ora vicepresidente della Proloco fagnanese, in visita prima presso la chiesa di San Gaudenzio e poi al castello visconteo. Preparatissima e coinvolgente nel racconto, Patrizia ci ha guidato raccontandoci aneddoti, storia e leggende, passando tra le stanze e i cortili del castello, tra gli stemmi e i motti viscontei, con le vicende e le contese tra Visconti e Torriani, e ancora con la narrazione sui Visconti di Fagnano o di Fontaneto D’Agogna: Giovanni a cui spettò il castello e l’altro, Azzo Visconti, al quale andò il “Castellazzo” proprietà del ramo visconteo di Jerago. Anche la terrazza con vista alla frazione Balzarine e Bergoro ci ha evocato i passaggi commerciali dell’epoca anche con la vicina Svizzera. Da questo bellevue, sullo sfondo in questa nitida giornata, la Grigna, il Resegone ed il Cornizzolo.

La sorpresa finale è stata organizzata nella cucina del castello, sede della Pro loco, dove i volontari hanno indossato abiti medievali, ed è stata servita ai tutti i partecipanti un’ottima merenda. Dopo i tanti ringraziamenti il presidente Vincenzo in abito medievale, ha ci accompagnato e salutato all’uscita.

Una giornata bella tra meraviglie storiche che ha riempito il cuore di gioia e di pace a tutti i partecipanti, con i nostri ragazzi che hanno dato e ricevuto tanta amicizia ed affetto».