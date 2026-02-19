Il canestro di Iroegbu, la felpa di Assui e la danza di Rachele: “Per me è il palazzetto è un teatro pieno di adrenalina”

Con davanti due settimane di sosta del campionato, la puntata di “Luci a Masnago” andata in onda giovedì 19 su Radio Materia ha esplorato qualche campo “esterno” al parquet di gioco: i tre conduttori – Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni – hanno innanzitutto celebrato la vittoria speciale della Openjobmetis Varese su Brescia con un finale da cardiopalma firmato da un canestro di Iroegbu (il titolo dell’episodio è, appunto, “Medaglia d’Iro”), ma poi la trasmissione ha toccato altri argomenti.

Nella seconda parte si è parlato del nuovo marchio di abbigliamento a cui sta lavorando Pallacanestro Varese: la società ha pubblicato il logo sui profili social e la prima “uscita” ufficiale è stata la felpa indossata da Elisee Assui nel video in cui annuncia il suo futuro in NCAA. La linea di vestiti lifestyle sarà rivolta soprattutto ai giovani – ha rivelato Damiano Franzetti – con capi di alta qualità e con modelli streetwear. Un business alternativo al quale il club biancorosso sta lavorando da tempo.

A proposito di Assui, si è parlato anche del futuro dell’ala della Openjobmetis che giocherà dalla prossima stagione per la George Washington University in NCAA. Il giovane talento varesino sfrutterà il programma NIL (Name, Image, Likeness), che gli permetterà di capitalizzare i propri diritti d’immagine negli Stati Uniti. In chiusura della seconda parte, spazio agli auguri a Paolo Galbiati e a ex giocatori come Marco Passera, Luca Campani e, soprattutto, ad Andrea Meneghin.

GENTE DI MASNAGO – Nella terza e ultima parte di trasmissione, come di consueto, spazio all’ospite: Rachele Tarantino, coreografa della Pallacanestro Varese Dance Crew, che ha raccontato il dietro le quinte degli spettacoli che si svolgono al palazzetto negli intervalli della partita ma anche la sua recente esperienza olimpica. «Per me il palazzetto è un palcoscenico, è un teatro perché è il luogo dove andiamo a fare spettacolo. Quella della partita è sempre una giornata ricca di adrenalina, perché essere circondati da 5mila tifosi caldi dà sempre una carica molto forte».

Rachele ha parlato anche di come si affrontano gli imprevisti (ad esempio con i cori tra tifosi di Varese e Fortitudo talmente forti da sovrastare la musica), di come si preparano gli show a tema, della professionalità necessaria. «So che molte persone vengono al palazzetto solo per vedere la partita ma allo stesso tempo tanti ci fermano per farci i complimenti. L’entertainment richiede tanto lavoro e tanto pensiero: vi posso assicurare che talvolta io mi sveglio di notte pensando alle coreografie da inventare». Infine un cenno alle Olimpiadi: Rachele ha preso parte in una delle scene della cerimonia di apertura: «Incredibile vedere come siano state gestite e coordinate 1.300-1.400 persone. Esibirsi a San Siro è stata una cosa allucinante».

