Vi portiamo dietro le quinte del Festival di Sanremo tra canzoni e meme
L'ospite della serata è Gianni Sibilla, giornalista della storica testata Rockol.it: racconterà il dietro le quinte della kermesse musicale e come i meme siano diventati un potente strumento di comunicazione digitale
Sanremo non è più soltanto il Festival della canzone italiana. È un evento che, anno dopo anno, si è trasformato in un potente generatore di contenuti digitali, capace di invadere social network, piattaforme video e conversazioni quotidiane.
Di questo si parlerà lunedì 10 febbraio alle 21 a Materia Spazio Libero, a Castronno, nel quarto appuntamento di Spiegami, la rassegna a cura di Adelia Brigo dedicata ai curiosi che nei primi tre appuntamenti ha visto il musicista Enrico Gabrielli, il fumettista e illustratore Alessandro Baronciani e la giornalista musicale Samantha Colombo.
L’ospite della serata è Gianni Sibilla, giornalista della storica testata Rockol.it e direttore del master in Comunicazione Musicale all’Università Cattolica di Milano.
Sarà lui ad affrontare un incontro dal titolo “Sanremo, il festival delle canzoni e dei meme” partendo da una domanda chiave: cosa c’entra TikTok con la più grande rassegna musicale italiana? La risposta è semplice e, allo stesso tempo, complessa: oggi Sanremo vive anche — e soprattutto — sui social. Clip, frammenti, imitazioni e meme contribuiscono a decretare il successo di una canzone o a riportare alla ribalta artisti che il pubblico credeva di conoscere già.
L’incontro sarà l’occasione per capire come funziona oggi il Festival: come vengono scelti i cast e i brani in gara, perché per una settimana l’Italia sembra fermarsi davanti allo schermo e in che modo il racconto social ha cambiato profondamente la percezione dell’evento. Al centro anche i meme, diventati uno degli strumenti più potenti — e imprevedibili — della comunicazione digitale: veri e propri virus culturali che trovano nella musica un terreno ideale per diffondersi rapidamente.
L’ingresso è libero e gratuito. È possibile riservare il proprio posto su Eventbrite: clicca qui, ti aspettiamo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.