Il futuro della Uyba è ancora nelle mani di Nanami Seki

La UYBA Volley Busto Arsizio blinda la sua regia. Con un annuncio che scalda il cuore dei tifosi biancorossi, la società ha ufficializzato il rinnovo del contratto della palleggiatrice giapponese Nanami Seki anche per la stagione 2026/27. La notizia arriva come una scarica di energia per l’ambiente bustocco, confermando la volontà del club di costruire una squadra ambiziosa attorno a uno dei talenti più cristallini della pallavolo internazionale.

Una certezza mondiale per Busto

Nanami Seki non è solo un nome di richiamo, ma una realtà consolidata del volley d’élite. Reduce da uno straordinario quarto posto ai Mondiali 2025 con la nazionale giapponese, la regista si è affermata come una delle interpreti più intelligenti e complete del ruolo a livello globale. Dopo l’esordio in Italia con la maglia di Conegliano due anni fa, la sua crescita a Busto Arsizio è stata costante, diventando in breve tempo il perno tecnico e caratteriale su cui coach Barbolini ha costruito l’identità della squadra.

Il primo tassello del futuro

L’annuncio della conferma di Seki segue a stretto giro quello della permanenza del tecnico Barbolini, segnando una linea di continuità strategica per la società. Blindare la palleggiatrice titolare significa anche spegnere sul nascere le voci di mercato che spesso accompagnano la fine della stagione. Il presidente Andrea Saini ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: «Il rinnovo di Nanami ci rende estremamente felici – il commento del numero uno biancorosso –. Parliamo di una professionista esemplare che incarna i nostri valori. Volevamo costruire il futuro partendo da certezze umane e tecniche: con lei mandiamo un messaggio chiaro sulle nostre ambizioni».

«Busto è la mia casa»

L’entusiasmo è reciproco. La palleggiatrice nipponica ha sottolineato il legame profondo nato con la città e con il pubblico della E-Work Arena, elementi fondamentali nella sua scelta di restare. «Questa società e i tifosi mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno – le parole di Nanami Seki –. Credo nel progetto e sento di poter crescere ancora molto qui. Sono entusiasta di continuare a lottare per questi colori e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione».