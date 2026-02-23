Il mistero di Felik tra i ghiacci del Monte Rosa: la leggenda rivive nel libro di Stefano Motta
Lunedì 2 marzo alle 21 a Materia la presentazione del volume che intreccia mito alpino e la scomparsa del professor Adamo Tissi
Un racconto sospeso tra mito alpino e suggestione narrativa, capace di riportare alla luce antiche leggende e interrogativi irrisolti. Lunedì 2 marzo alle ore 21 è in programma a Materia la presentazione del libro Felik. La città perduta del Monte Rosa di Stefano Motta.
Per secoli si è tramandata la storia di una valle verdeggiante nascosta tra i ghiacci perenni del Monte Rosa e di una città ricchissima, Felik, che sarebbe stata sommersa da una neve rosso sangue e inghiottita dal gelo dopo il passaggio dell’Ebreo Errante. Un racconto che affonda le radici nell’immaginario popolare alpino, tra mistero e tradizione orale, e che nel tempo è stato relegato al rango di semplice leggenda.
Eppure, nella trama costruita da Motta, la linea di confine tra fantasia e realtà si assottiglia. Se si è trattato soltanto di un mito, come spiegare la scomparsa del professor Adamo Tissi, avvenuta durante una vacanza a Gressoney? L’interrogativo diventa il filo conduttore di una narrazione che intreccia ricerca storica, suggestioni simboliche e tensione narrativa, conducendo il lettore in un’indagine che si muove tra passato e presente.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
