Il Partito Popolare del Nord: “L’autonomia differenziata di Calderoli è una truffa”

«Ancora una volta l’ineffabile ministro Calderoli riguardo ai cosi detti “schemi di intesa preliminari con le regioni del Nord” si prodiga nell’annuncio del nulla». La critica arriva dal Partito Popolare del Nord, per bocca di Giulio Arrighini, presidente dell’Assemblea federale del partito autonomista, guidato dall’ex ministro leghista Roberto Castelli.

Il riferimento è al via libera del Consiglio dei Ministri agli schemi di intesa preliminare con le regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.

«Si vende un passaggio formale privo di ogni rilevanza e soprattutto di nessuna sostanza come un passo decisivo, si usa strumentalmente il tema dell’autonomia come “il sol dell’avvenire” al fine malcelato di placare quel che resta di un elettorato storicamente autonomista e soprattutto il nascere di un partito come il Partito popolare del Nord che ritiene la riforma Calderoli inutile, risibile oltre che inattuabile», continua Arrighini.

«La “Costituzione più bella del mondo” all’Art. 5 la riconosce e promuove le autonomie locali. Se questo Governo a nostro avviso centralista e romanocentrico intende applicarla lo faccia senza dover ricorrere all’autosabotaggio dei LEP, Lea e del Ministro Calderoli degno esponente del suo partito», la Lega, definita dagli autonomisti «il partito del ponte», inteso come ponte sullo Stretto di Messina sostenuto da Matteo Salvini.