Il Partito Popolare del Nord: “L’autonomia differenziata di Calderoli è una truffa”
Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri agli schemi di intesa preliminare con le regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, il partito autonomista guidato da Roberto Castelli parla di "annuncio del nulla"
«Ancora una volta l’ineffabile ministro Calderoli riguardo ai cosi detti “schemi di intesa preliminari con le regioni del Nord” si prodiga nell’annuncio del nulla». La critica arriva dal Partito Popolare del Nord, per bocca di Giulio Arrighini, presidente dell’Assemblea federale del partito autonomista, guidato dall’ex ministro leghista Roberto Castelli.
Il riferimento è al via libera del Consiglio dei Ministri agli schemi di intesa preliminare con le regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.
«Si vende un passaggio formale privo di ogni rilevanza e soprattutto di nessuna sostanza come un passo decisivo, si usa strumentalmente il tema dell’autonomia come “il sol dell’avvenire” al fine malcelato di placare quel che resta di un elettorato storicamente autonomista e soprattutto il nascere di un partito come il Partito popolare del Nord che ritiene la riforma Calderoli inutile, risibile oltre che inattuabile», continua Arrighini.
«La “Costituzione più bella del mondo” all’Art. 5 la riconosce e promuove le autonomie locali. Se questo Governo a nostro avviso centralista e romanocentrico intende applicarla lo faccia senza dover ricorrere all’autosabotaggio dei LEP, Lea e del Ministro Calderoli degno esponente del suo partito», la Lega, definita dagli autonomisti «il partito del ponte», inteso come ponte sullo Stretto di Messina sostenuto da Matteo Salvini.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.