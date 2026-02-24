Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale “Il Poeta dell’Anno“, organizzato dalla casa editrice Otma2 e dal suo presidente Euro Di Luzio.

La finale dell’edizione 2025 del prestigioso premio si è tenuta a Milano il 22 febbraio 2026 al Circolo A. Volta, in un evento condotto dall’attrice Elisabetta Viviani.

L’evento patrocinato oltre che dal Circolo Volta, da Accademia Internazionale Leopold Sedar Senghor e dalla Fondazione Francesco Terrone era riservato agli autori di Otma2 Edizioni.

A Iemmi anche il premio per la “La Poesia dell’Anno” con il componimento “L’orologio fermo” dedicato alla piccola Angela Fresu, rimasta vittima a soli tre anni nella strage di Bologna del 1980.

Classe 1971, Marco Iemmi, imprenditore varesino con una passione per la poesia, ha all’attivo una ricca raccolta di opere, molte delle quali premiate in svariate prestigiosi eventi su tutto il territorio nazionale. Del 2025 è la sua prima raccolta pubblicata, la silloge Emozioni dislocate (edizioni PAV) con prefazione di Anna Maria Lombardi e postfazione di Silvia Giovannini.

Il premio Otma2 è un riferimento per chi ama la poesia. La giuria di questa edizione è stata rappresentata da Carlo Bozzali, Cristina Borella, Fabrizio Mannocci, Brigida Liparoti e Rosa Rampulla. Nel Comitato d’onore; Roberto Bramani Araldi, Lucia Ferrante, Flavio Maestrini, Mauro Montacchiesi, Ugo Perugini, Luca Stecchi.