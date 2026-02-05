Varese News

In attesa del Trofeo Binda, nelle scuole primarie si insegna l’educazione stradale

In vista delle gare che si svolgeranno il prossimo 15 marzo, gli alunni delle scuole primarie di Gemonio, Cuveglio e Besozzo, hanno seguito le lezioni del sovrintendente della Polizia Stradale di Varese Massimo Berardinello

Il conto alla rovescia per il Trofeo Alfredo Binda entra nel vivo. Domenica 15 marzo le strade tra Luino e Cittiglio ospiteranno la 27ª edizione della corsa Women’s WorldTour e il 13° Piccolo Trofeo Alfredo Binda, prova di Nations’ Cup Junior Women, appuntamenti che uniscono sport di alto livello e forte radicamento territoriale.

Il progetto nelle scuole

Per il progetto “Pedala, Pedala… in Sicurezza!” nelle scuole del Varesotto, nei giorni scorsi le lezioni di educazione stradale hanno coinvolto gli alunni delle scuole primarie di Gemonio, Cuveglio e Besozzo, con incontri guidati dal sovrintendente della Polizia Stradale di Varese Massimo Berardinello e la partecipazione di amministratori locali. A Besozzo i bambini hanno anche realizzato uno striscione di incoraggiamento per le atlete, che sarà esposto il 15 marzo al traguardo volante di Olginasio.

Scuola, sicurezza e partecipazione continuano così ad accompagnare il Trofeo Alfredo Binda nel suo cammino verso la giornata di gara.

Pubblicato il 05 Febbraio 2026
