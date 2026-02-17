Incidente stradale sulla superstrada 336 “di Malpensa” tra Busto e Gallarate

Un incidente stradale si è verificato in serata lungo la superstrada 336, nel tratto compreso tra gli svincoli Cassano Magnago/Busto Arsizio e Gallarate Est, in direzione dell’aeroporto di Malpensa.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture. Quattro le persone interessate: due donne di 22 e 23 anni e due uomini di 28 e 38 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Magenta e i vigili del fuoco del comando di Varese. L’allerta sanitaria è stata gestita da Soreu Laghi, che ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa Busto Arsizio. Le condizioni dei feriti non dovrebbero essere gravi, anche se l’urto è stato violento e inizialmente i mezzi sono stati attivati in “codice rosso”.

Ci sono stati rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato fino alle 21.30.

Stabili le condizioni della ragazza ferita lunedì

Sulla superstrada 336 solo ieri (16 febbraio) si era registrato un grave incidente (tamponamento) nella galleria di Cardano al Campo: una 21enne è stata portata in ospedale in condizioni critiche, incosciente e intubata. Ricoverata in terapia intensiva neurochirurgica al Circolo di Varese, è in prognosi riservata, in un quadro stabile.