Incidente stradale sulla superstrada 336 “di Malpensa” tra Busto e Gallarate
È avvenuto intorno alle 21.20 sulla carreggiata in direzione aeroporto. Stabili le condizioni della ragazza ferita lunedì
Un incidente stradale si è verificato in serata lungo la superstrada 336, nel tratto compreso tra gli svincoli Cassano Magnago/Busto Arsizio e Gallarate Est, in direzione dell’aeroporto di Malpensa.
Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture. Quattro le persone interessate: due donne di 22 e 23 anni e due uomini di 28 e 38 anni.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Magenta e i vigili del fuoco del comando di Varese. L’allerta sanitaria è stata gestita da Soreu Laghi, che ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa Busto Arsizio. Le condizioni dei feriti non dovrebbero essere gravi, anche se l’urto è stato violento e inizialmente i mezzi sono stati attivati in “codice rosso”.
Ci sono stati rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato fino alle 21.30.
Stabili le condizioni della ragazza ferita lunedì
Sulla superstrada 336 solo ieri (16 febbraio) si era registrato un grave incidente (tamponamento) nella galleria di Cardano al Campo: una 21enne è stata portata in ospedale in condizioni critiche, incosciente e intubata. Ricoverata in terapia intensiva neurochirurgica al Circolo di Varese, è in prognosi riservata, in un quadro stabile.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.