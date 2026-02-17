Incidente su via Giusti tra Somma e Malpensa, soccorsi e lunga coda

Incidente stradale poco dopo le 16 sulla via Giusti, la lunga strada nel bosco che collega Somma Lombardo con l’aeroporto di Malpensa.

È accaduto nel tratto verso la superstrada 336, quando un veicolo è finito fuori strada; sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, che ha soccorso una ragazza di 24 anni, per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi, pur avendo riportato traumi.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno provocato una lunga coda e ancora rallentamenti dopo le 17.