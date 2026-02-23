La Pro Patria compie 107 anni: Open Day al Museo con Tramezzani e Dall’Acqua

Centosette anni di storia e passione. La Pro Patria festeggia il suo prestigioso anniversario e, per l’occasione, invita tutto il popolo biancoblu a una giornata speciale nel cuore del proprio passato. Sabato 28 febbraio, il Pro Patria Museum aprirà infatti le sue porte per un Open Day dedicato ai tifosi e alle famiglie.

Il museo sarà visitabile in due fasce orarie: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:00. Non sarà solo un’occasione per ammirare cimeli e fotografie storiche, ma un vero momento di aggregazione per la città.

I grandi protagonisti della giornata saranno due tra i “Tigrotti” più amati di sempre: l’ex capitano Paolo Tramezzani e il “bomber” Stefano Dall’Acqua. Entrambi saranno presenti per incontrare i sostenitori, firmare autografi e condividere i ricordi legati alla maglia biancoblu.

Durante l’evento, sarà inoltre possibile ritirare le maglie celebrative del 107° anniversario per tutti coloro che le hanno precedentemente prenotate. Un appuntamento imperdibile per chiunque porti il bustocco nel cuore.