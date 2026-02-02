L’editoria locale rilancia la sfida: Michele Pinto nuovo presidente di Anso
Rinnovato il direttivo dell'Associazione Nazionale Stampa Online con conferme e novità. Consiglieri in rappresentanza di tutta la penisola. Vice presidente Giacomo Di Girolamo
L’Assemblea di Anso – Associazione Nazionale Stampa Online, riunita a Milano sabato 31 gennaio, ha eletto Michele Pinto nuovo presidente dell’associazione con un mandato triennale.
Un cambio ai vertici dopo nove anni di lavoro di Marco Giovannelli, direttore di VareseNews. Un lungo periodo nel quale l’associazione è cresciuta, si è strutturata e ha raggiunto risultati importanti per il settore dell’editoria digitale locale, tra cui la sottoscrizione con Fnsi del contratto di lavoro giornalistico ANSO–FISC.
«ANSO arriva a questo passaggio forte del lavoro svolto in questi anni – ha dichiarato Michele Pinto –. La presidenza di Marco Giovannelli e il lavoro del direttivo uscente hanno costruito basi solide. Il mio impegno sarà quello di proseguire su questo percorso, affrontando una nuova fase di crescita e di sfide per l’editoria locale online».
Fondata nel 2003, ANSO ha una base sociale di un centinaio di soci in ogni zona d’Italia, riunisce diverse realtà con una prevalenza di editori di quotidiani digitali locali che, fin dalla nascita dell’associazione, hanno rappresentato una forma nuova di informazione: radicata nei territori, indipendente e capace di innovare linguaggi e modelli organizzativi. In un contesto profondamente cambiato, segnato dall’evoluzione dei consumi informativi e dall’impatto dei social media, gli editori ANSO hanno continuato ad adattarsi e a innovare, mantenendo centrale il valore dell’informazione locale di qualità.
«L’editoria vive una fase complessa, ma l’informazione resta essenziale – ha aggiunto Pinto –. ANSO deve continuare a fornire agli editori strumenti concreti per crescere e rafforzarsi. Editori più solidi significano anche condizioni di lavoro più stabili e serene per chi fa informazione ogni giorno».
IL NUOVO DIRETTIVO
Il nuovo Consiglio Direttivo di Anso è composto da:
- Michele Pinto, (Edizione Vivere – Marche) presidente
- Giacomo Di Girolamo (Tp24 – Marsala), vicepresidente
- Nathalie Grange (Piupress – Aostasera)
- Andrea Garantola (Open)
- Daniele Reali (Il Giunco – Grosseto)
- Andrea Chiovelli (Edinet – Genova e Savona)
- Manuel Sgarella (Multimedia news – Lombardia)
