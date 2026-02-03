L’Università della Terza Età, un omaggio a Macchione e la lettera Q nel martedì di Radio Materia

Martedì di nuove uscite su Radio Materia e di trasmissioni live. A Soci All Time avremo Carlo Magni dell’Università della Terza Età mentre alle 18,45 una nuova puntata della Biblioteca di Materia con il nostro mitico Ferdinando Giaquinto. Alle 21 saremo di nuovo in diretta con ABC di Gian Paolo De Tomasi che affronterà la lettera Q.

La novità delle 8,00

Novità del palinsesto, ogni mattina alle 8, una puntata de La Materia del Giorno, la nostra rubrica di YouTube che diventa podcast.

16,30 Soci All Time

Ospite della puntata di oggi è Carlo Luigi Magni, presidente dell’associazione che ogni anno offre un percorso di approfondimenti e studio non solo per gli anziani, a Busto Arsizio. Negli anni l’università è diventata un punto di riferimento e di incontro per molte persone che decidono di dedicare una parte del loro tempo a migliorare la propria conoscenza.

18,45 La biblioteca di Materia

La puntata di questa settimana del nostro bibliotecario Ferdinando Giaquinto è dedicata a Pietro Macchione, editore varesino recentemente scomparso. Faremo un viaggio attraverso gli oltre 100 libri presenti nella nostra biblioteca per scoprire l’eredità culturale di un uomo che ha lasciato un segno importante a Varese e nel Varesotto.

21,00 ABC

Gian Paolo De Tomasi torna a farci sorridere e riflettere con la lettera Q. Queen, Quorum, Quasimodo, Quercia, Quincy Jones. Di cosa ci parlerà stasera? Scopritelo su www.radiomateria.it oppure suggeritelo al numero whatsapp 3534848857.

