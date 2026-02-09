Lupi in Lombardia, la Regione detta le regole: “Una presenza strutturale da gestire con serietà”

La presenza del lupo in Lombardia è una realtà con cui fare i conti, che va gestita seguendo regole precise e senza alimentare allarmismi. A dirlo è l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, che richiama cittadini e allevatori al rispetto delle procedure corrette in caso di avvistamenti o danni.

Avvistamenti di lupi, l’appello della Regione

«Il problema esiste e va gestito con serietà, ma non sull’onda dell’emotività». L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi interviene sul tema degli avvistamenti di lupi in Lombardia, sottolineando come la presenza della specie non possa essere affrontata in modo improvvisato.

«È fondamentale ricordare che esistono norme precise e procedure codificate – spiega – Alimentare allarmismi, segnalare ai giornali prima che alle autorità o affidarsi a valutazioni estemporanee non aiuta né i cittadini né gli enti chiamati ad agire».

Monitoraggio e supporto agli allevatori

Regione Lombardia è impegnata da tempo nel monitoraggio del lupo e nel supporto alle comunità locali e agli allevatori, attraverso attività di prevenzione, informazione e interventi coordinati con le forze di polizia e gli enti competenti.

«Per una corretta gestione del lupo servono dati aggiornati, segnalazioni corrette e il rispetto delle procedure – prosegue Beduschi – perché solo così è possibile distinguere i casi reali dalle percezioni distorte e intervenire in modo efficace».

Cosa fare in caso di avvistamento

In caso di avvistamento di un lupo è necessario contattare tempestivamente la Polizia provinciale competente o, nel territorio di Milano, la Polizia della Città Metropolitana. Se possibile, è utile documentare l’episodio con fotografie o video, così da facilitare l’identificazione dell’animale.

Le segnalazioni possono essere inviate anche a Ersaf Lombardia, all’indirizzo supportoprevenzionelupo@ersaf.lombardia.it, indicando con precisione il luogo dell’avvistamento.

Lupi feriti, morti o incidenti stradali

Nel caso di ritrovamento di un lupo ferito o morto, oppure in presenza di un incidente stradale che coinvolga l’animale, occorre avvisare le Polizie provinciali, la Polizia della Città Metropolitana di Milano o i Carabinieri forestali. È importante evitare qualsiasi intervento diretto: le operazioni di soccorso e le valutazioni sanitarie spettano esclusivamente alle autorità e ai centri specializzati attivi 24 ore su 24.

Danni al bestiame e indennizzi

Se si verificano episodi di predazione del bestiame, l’allevatore deve contattare le forze di polizia competenti. Saranno queste ad attivare le Wolf Prevention Intervention Units (WPIU), le squadre specializzate istituite da Regione Lombardia per supportare gli allevatori sia nella prevenzione dei danni sia nella gestione delle procedure di indennizzo.

Specie protetta, ma con nuovi strumenti di gestione

Nel dibattito rientra anche il recente declassamento del lupo a livello europeo. La specie resta comunque protetta, ma il nuovo quadro normativo apre a maggiori margini di intervento per le Regioni, nel rispetto dei limiti nazionali.

«Non significa liberalizzarne la caccia – conclude Beduschi – ma governare in modo più responsabile una presenza che oggi è strutturale e che in alcuni contesti, come quelli urbani, non è accettabile per la sicurezza dell’uomo e dell’animale stesso». È in corso, aggiunge l’assessore, un confronto tecnico tra Regioni, Ministeri e Ispra per aggiornare i dati e definire strumenti di gestione più efficaci sui territori.