Varese News

Varese Laghi

Mani in pasta con Varese Corsi e Love in the Kitchen: tutti i corsi di cucina in partenza

Dieci corsi in partenza da martedì 3 marzo per apprendere tutte le tecniche della cucina. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Nei prossimi mesi, Varese Corsi e Love in the Kitchen propongono a Varese un nuovissimo calendario di corsi di cucina pensati per chi desidera approfondire tecniche, sapori e stili diversi, dalla tradizione italiana rivisitata alla cucina vegetariana e vegana, fino a dolci e sapori etnici.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.

Cucina veloce: un pranzo in 10 minuti – Due lezioni martedì 3 marzo, dalle 19:00 alle 21:00, e domenica 22 marzo, dalle 10:00 alle 12:00. Un laboratorio pensato per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare alla qualità, con idee rapide per pranzi e cene quotidiane.

Cucina vegetariana gourmet Una lezione mercoledì 11 marzo dalle 19:00 alle 21:00 dedicata alla cucina vegetariana creativa, per valorizzare verdure, cereali e legumi attraverso tecniche e abbinamenti più raffinati.

Cucina italiana rivisitata: gli antipasti, i primi e i secondi Da martedì 17 marzo, tre lezioni il martedì dalle 19:00 alle 21:00. Un corso strutturato che attraversa tutte le portate della tradizione italiana, reinterpretandole in chiave contemporanea.

Cucina italiana rivisitata: gli antipastiUna lezione martedì 17 marzo dalle 19:00 alle 21:00, dedicata agli antipasti della cucina italiana, con un approccio moderno e attento alla presentazione.

Cucina italiana rivisitata: i primi – Una lezione martedì 24 marzo dalle 19:00 alle 21:00 focalizzata sui primi piatti, tra tecniche di base e nuove interpretazioni della tradizione.

Cucina italiana rivisitata: i secondi – Una lezione martedì 31 marzo dalle 19:00 alle 21:00 dedicata ai secondi piatti, con attenzione alle cotture, agli equilibri di sapore e agli abbinamenti.

Cucina argentina Mercoledì 8 aprile una lezione dalle 19:00 alle 21:00 per scoprire la cucina argentina attraverso i suoi piatti simbolo e la sua cultura gastronomica.

Cucina vegana 2.0 Sabato 11 aprile una lezione dalle 10:00 alle 12:00 con un focus su ricette attuali e sostenibili.

Tiramisù perfetto – Una lezione mercoledì 15 aprile dalle 19:00 alle 21:00 dedicata interamente a uno dei dolci più amati della tradizione italiana.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.