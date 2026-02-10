Mani in pasta con Varese Corsi e Love in the Kitchen: tutti i corsi di cucina in partenza

Nei prossimi mesi, Varese Corsi e Love in the Kitchen propongono a Varese un nuovissimo calendario di corsi di cucina pensati per chi desidera approfondire tecniche, sapori e stili diversi, dalla tradizione italiana rivisitata alla cucina vegetariana e vegana, fino a dolci e sapori etnici.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.

Cucina veloce: un pranzo in 10 minuti – Due lezioni martedì 3 marzo, dalle 19:00 alle 21:00, e domenica 22 marzo, dalle 10:00 alle 12:00. Un laboratorio pensato per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare alla qualità, con idee rapide per pranzi e cene quotidiane.

Cucina vegetariana gourmet – Una lezione mercoledì 11 marzo dalle 19:00 alle 21:00 dedicata alla cucina vegetariana creativa, per valorizzare verdure, cereali e legumi attraverso tecniche e abbinamenti più raffinati.

Cucina italiana rivisitata: gli antipasti, i primi e i secondi – Da martedì 17 marzo, tre lezioni il martedì dalle 19:00 alle 21:00. Un corso strutturato che attraversa tutte le portate della tradizione italiana, reinterpretandole in chiave contemporanea.

Cucina italiana rivisitata: gli antipasti – Una lezione martedì 17 marzo dalle 19:00 alle 21:00, dedicata agli antipasti della cucina italiana, con un approccio moderno e attento alla presentazione.

Cucina italiana rivisitata: i primi – Una lezione martedì 24 marzo dalle 19:00 alle 21:00 focalizzata sui primi piatti, tra tecniche di base e nuove interpretazioni della tradizione.

Cucina italiana rivisitata: i secondi – Una lezione martedì 31 marzo dalle 19:00 alle 21:00 dedicata ai secondi piatti, con attenzione alle cotture, agli equilibri di sapore e agli abbinamenti.

Cucina argentina – Mercoledì 8 aprile una lezione dalle 19:00 alle 21:00 per scoprire la cucina argentina attraverso i suoi piatti simbolo e la sua cultura gastronomica.

Cucina vegana 2.0 – Sabato 11 aprile una lezione dalle 10:00 alle 12:00 con un focus su ricette attuali e sostenibili.

Tiramisù perfetto – Una lezione mercoledì 15 aprile dalle 19:00 alle 21:00 dedicata interamente a uno dei dolci più amati della tradizione italiana.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.