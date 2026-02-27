Maria Chiara Gadda nell’anniversario dei Vigili del Fuoco: “Servono più risorse e personale”
Durante la celebrazione degli 87 anni dalla fondazione del Corpo, la deputata di Italia Viva richiama l’attenzione sulla necessità di superare le carenze di organico
In occasione dell’87° anniversario di fondazione dei Vigili del Fuoco, celebrato a Varese, la deputata varesina Maria Chiara Gadda di Italia Viva, vicepresidente del gruppo alla Camera, ha voluto ringraziare il Corpo per il lavoro svolto sul territorio, sottolineando però la necessità di maggiori risorse e personale.
«I Vigili del Fuoco sono al fianco dei cittadini nella quotidianità e nelle grandi emergenze del Paese, un corpo che negli anni ha acquisito sempre maggiori competenze e professionalità mantenendo sempre generosità e cura nei confronti delle persone in difficoltà e dei ragazzi delle scuole», ha scritto Gadda sui social.
Nel 2025, solo nella provincia di Varese, sono stati 10.746 gli interventi di soccorso. Un dato che, secondo la parlamentare, evidenzia l’importanza del presidio in un territorio caratterizzato da alta densità abitativa e produttiva, aree montane e lacustri e dalla presenza dell’aeroporto internazionale di Malpensa.
«Per questo servono maggiori risorse e personale, perché purtroppo il sotto organico continua a essere una realtà. In questa giornata rinnovo il mio ringraziamento agli uomini e alle donne dei Vigili del Fuoco e il mio impegno parlamentare a sostegno», ha concluso Gadda.
