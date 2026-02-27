In un anno oltre 10mila interventi dei vigili del fuoco in provincia di Varese

«Ottantasette anni fa, la fondazione del Corpo Nazionale segnò una tappa fondamentale nel processo di organizzazione di una struttura unitaria, chiamata ad assicurare a tutti i cittadini soccorso e prevenzione antincendio, rafforzando i Vigili del Fuoco come punto di riferimento essenziale nel sistema del soccorso pubblico e della protezione civile, protagonisti in occasione di eventi calamitosi e altre drammatiche circostanze che hanno segnato la storia del Paese».

Con queste parole il capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto salutare nella mattinata di venerdì 27 febbraio l’87º anniversario di fondazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, celebrato in tutta Italia.

A Varese la cerimonia è partita con l’alzabandiera alle 9:30 nella sede dei vigili del fuoco di via Legnano, per poi proseguire alle Ville Ponti, dove le autorità hanno salutato il loro lavoro quotidiano.

Il bilancio è stato offerto dal dirigente Ciro Bolognese: nel suo intervento, oltre ad aver ringraziato la Camera di Commercio che ha ospitato l’evento, ha fatto riferimento alle «radici» del corpo che affondano nel Paese. «Il nostro ruolo é destinato ad evolversi», ha spiegato Bolognese, «anche alla luce dei cambiamenti climatici», per una provincia complessa.

Il comando di Varese in tutta la provincia nel corso del 2025 ha svolto oltre 10mila interventi, di cui mille incidenti stradali e 407 interventi del gruppo volo Malpensa. «La situazione dei nostri distaccamenti richiede attenzione per poter svolgere le attività di soccorso tecnico urgente», ha spiegato il dirigente riferendosi anche alle «percentuali di organico risalite» rispetto alle carenze del passato.

Nel 2025 sono inoltre proseguite le procedure di reclutamento del personale volontario. Ultimo ma non da ultimo lo sforzo per assicurare il servizio legato alle Olimpiadi Milano-Cortina. Un ringraziamento commosso é stato rivolto dal comandante ai vigili del fuoco e anche alle loro famiglie: «Siete il nostro sostegno».

LE PREMIAZIONI

NOTA DI ELOGIO

Per la Nota di elogio sono stati segnalati Maria Teresa Scarfo, Domenico Battaglia, Swan Albani e Daniel Campolongo.

⸻

DIPLOMA DI LODEVOLE SERVIZIO

Per il Diploma di lodevole servizio risultano destinatari Enrico Lucherini, Davide Brovelli, Carlo Daverio, Lorenzo Grossi, Omar Battilocchio, Paolo Scolari, Mario Trizio e Cesare Carcano.

⸻

CROCE DI ANZIANITÀ

Per la Croce di anzianità sono stati individuati Marco Ambrosetti, Giorgio Balotta, Nicola Cassano, Davide Dalle Carbonare, Matteo Ditomaso, Salvatore Mangano, Pietro Mastroianni, Matteo Rimoldi, Giuseppe Vercelli, Elia Colella, Riccardo Colella, Giovanni Fassari, Marco Ferioli, Lorenzo Righetti, Daniele Spreafico, Pietro Cistaro, Francesco Conti, Alfredo Scalia, Roberto Cortese, Lorenzo Mazzoni, Christian Zanrosso, Luca Bongiorni, Massimo Bianchi, Gabrio Bombelli, Fausto Daverio, Massimo Desiante, Ivan Freschi, Marco Moretti, Carmelo Schilirò, Raffaele Zanfardin, Mario Franco Zintu, Filippo Cipriani, Fabrizio Ferla, Giorgio Genovese, Michele Latti, Oscar Marella, Elia Mattarucchi, Michel Mero, Gabriele Mozzi e Matteo Quaglia.