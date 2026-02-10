Marta Cartabia presenta a Milano il suo nuovo libro, che spiega perchè è importante la separazione dei poteri
Si intitola "Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico" il nuovo libro della costituzionalista Varesina, che sarà intervistata da Mario Calabresi e Marco Bardazzi
Giovedì 12 febbraio alle 21, l’Auditorium al Centro Culturale di Milano ospita la presentazione di “Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico” (Egea Edizioni), il nuovo libro di Marta Cartabia.
Cartabia, docente ordinaria di Diritto costituzionale all’Università Bocconi, ne discuterà con Mario Calabresi e Marco Bardazzi, due firme di peso del giornalismo italiano. Calabresi, già direttore di Repubblica e La Stampa, scrittore e fondatore di Chora Media, e Bardazzi, giornalista e scrittore, esperto di comunicazione digitale, offriranno prospettive complementari su un tema centrale per la tenuta delle democrazie contemporanee.
Il libro affronta una questione urgente: in molte aree del mondo le democrazie sono in arretramento. Principi come la separazione dei poteri subiscono pressioni crescenti, mentre le corti costituzionali – nate come risposta ai totalitarismi del Novecento – diventano bersaglio di attacchi alla loro autonomia.
Cartabia, varesina, prima donna a presiedere la Corte costituzionale italiana e già ministro della giustizia, propone un modello di “costituzionalismo collaborativo“: non contrapposizione ma cooperazione tra istituzioni diverse, ciascuna con funzioni specifiche, tutte orientate ai valori costituzionali.
Il percorso tracciato va dalla prima sentenza della Corte costituzionale, che restituì libertà di parola dopo il fascismo, fino alle sfide poste oggi dalla disinformazione digitale. Un richiamo netto: libertà e diritti non sono acquisiti per sempre, vanno difesi quotidianamente.
LE INFO
Giovedì 12 febbraio alle ore 21
Centro Culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi 4
Ingresso libero
Diretta streaming su Facebook e YouTube del CMC.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.