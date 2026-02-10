Marta Cartabia presenta a Milano il suo nuovo libro, che spiega perchè è importante la separazione dei poteri

Giovedì 12 febbraio alle 21, l’Auditorium al Centro Culturale di Milano ospita la presentazione di “Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico” (Egea Edizioni), il nuovo libro di Marta Cartabia.

Cartabia, docente ordinaria di Diritto costituzionale all’Università Bocconi, ne discuterà con Mario Calabresi e Marco Bardazzi, due firme di peso del giornalismo italiano. Calabresi, già direttore di Repubblica e La Stampa, scrittore e fondatore di Chora Media, e Bardazzi, giornalista e scrittore, esperto di comunicazione digitale, offriranno prospettive complementari su un tema centrale per la tenuta delle democrazie contemporanee.

Il libro affronta una questione urgente: in molte aree del mondo le democrazie sono in arretramento. Principi come la separazione dei poteri subiscono pressioni crescenti, mentre le corti costituzionali – nate come risposta ai totalitarismi del Novecento – diventano bersaglio di attacchi alla loro autonomia.

Cartabia, varesina, prima donna a presiedere la Corte costituzionale italiana e già ministro della giustizia, propone un modello di “costituzionalismo collaborativo“: non contrapposizione ma cooperazione tra istituzioni diverse, ciascuna con funzioni specifiche, tutte orientate ai valori costituzionali.

Il percorso tracciato va dalla prima sentenza della Corte costituzionale, che restituì libertà di parola dopo il fascismo, fino alle sfide poste oggi dalla disinformazione digitale. Un richiamo netto: libertà e diritti non sono acquisiti per sempre, vanno difesi quotidianamente.

LE INFO

Giovedì 12 febbraio alle ore 21

Centro Culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi 4

Ingresso libero

Diretta streaming su Facebook e YouTube del CMC.