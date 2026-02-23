Marzo creativo alla Fondazione Quaglia di Besozzo tra tango argentino e fotografia

Sarà un mese all’insegna della creatività quello proposto dalla Fondazione A.A. Quaglia di Bogno, frazione di Besozzo, che per marzo mette in calendario due iniziative capaci di unire tecnica, passione e condivisione: un corso di fotografia articolato in tre appuntamenti serali e una giornata interamente dedicata al tango argentino.

Un viaggio nella fotografia in tre serate

Si comincia lunedì 2 marzo alle 20.30 con “Dallo sguardo allo scatto – Un viaggio nella fotografia in tre serate”, percorso che prosegue il 9 e il 16 marzo, sempre allo stesso orario.

Il corso è pensato per accompagnare i partecipanti alla scoperta del mondo dell’immagine, partendo dalle basi tecniche fino ad arrivare alla costruzione di una propria visione artistica. Un’occasione per chi desidera avvicinarsi alla fotografia con maggiore consapevolezza, approfondendo strumenti e linguaggi in un contesto formativo e partecipato.

Una giornata di tango argentino

Sabato 7 marzo la Fondazione apre invece le porte al tango argentino con uno stage guidato dai maestri Angela Quacquarella e Mauro Rossi.

Il programma prende il via alle 15.30 con “Primi Passi”, un’introduzione gratuita pensata per i neofiti. Alle 17 è in programma lo stage di perfezionamento, mentre alle 18.30 spazio al livello intermedio/avanzato dedicato alle sequenze di tango ritmico e milonga.

La giornata si conclude alle 20 con un AperiTango condiviso e alle 21 con la pratica libera insieme ai maestri. I costi sono di 15 euro per un singolo stage, 25 euro per due stage con pratica gratuita inclusa, oppure 5 euro per la sola pratica serale. La prenotazione è obbligatoria al numero +39 327 398 9223.

Arte e socialità a Bogno

Entrambe le iniziative si svolgono nella sede della Fondazione A.A. Quaglia in piazza XX Settembre 3 a Bogno di Besozzo. Due proposte diverse ma accomunate dall’idea di vivere l’arte come esperienza condivisa, tra apprendimento, movimento e creatività.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente la Fondazione al numero indicato.