Milano-Cortina 2026: a Materia la diretta dell’apertura con Ginevra Negrello

Manca ormai pochissimo all’evento sportivo più importante dell’anno e l’entusiasmo cresce anche nella nostra provincia. I Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, rappresentano un’occasione di visibilità senza precedenti per l’Italia e per la Lombardia, che si trova al centro dell’attenzione non solo per le gare ma anche per l’impatto culturale, economico e sociale dell’evento sulle comunità locali.

Per celebrare l’avvio dei Giochi, venerdì 6 febbraio dalle ore 20 lo spazio culturale Materia di Castronno propone una serata aperta al pubblico con la visione in diretta della cerimonia di apertura e un incontro con ospiti del mondo sportivo varesino per commentare insieme il momento inaugurale.

Tra gli interventi previsti spicca la presenza di Ginevra Lavinia Negrello, giovane promessa del pattinaggio artistico varesino. La atleta, classe 2004, si è imposta all’attenzione nazionale conquistando il bronzo ai Campionati Italiani Assoluti e partecipando a competizioni internazionali, portando con sé la concretezza di chi vive lo sport a contatto diretto con il pubblico e le comunità locali.

Alla serata, condotta dal giornalista di Varesenews Francesco Mazzoleni, saranno presenti anche altre personalità di rilievo: Piera Macchi, ex sciatrice azzurra di fama internazionale; un rappresentante dell’HCMV Varese Hockey Mastini; Davide Quilici, presidente del Curling Varese ed ex hockeista; Giuseppe “Pippo” Gazzotti, docente di Scienze Motorie ed ex direttore tecnico dello sci nordico nazionale; e Marco Giannatiempo, autore del podcast Alla balaustra e collaboratore della redazione.

La serata prevede un collegamento in diretta con Damiano Franzetti, giornalista di Varesenews che seguirà l’evento da Milano con aggiornamenti e commenti in tempo reale. L’iniziativa è aperta a tutti: i soci di Anche Io Aps potranno partecipare a un aperitivo prima della visione, e sarà possibile aderire all’associazione anche in loco.

In un momento in cui la macchina organizzativa dei Giochi è entrata nel vivo e la Lombardia si prepara a vivere settimane di sport, cultura e mobilitazione collettiva, l’appuntamento di Materia si colloca come una delle tappe d’avvicinamento per il pubblico varesino, con l’obiettivo di condividere l’emozione olimpica sul territorio prima dell’ingresso ufficiale nella grande festa internazionale.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.