Varese News

Saronno/Tradate

Modifiche della viabilità a Saronno per il Trofeo di marcia “Ugo Frigerio”

Domenica 1° marzo sono previste una serie di modifiche alla circolazione nella zona di via Roma in occasione della manifestazione sportiva

Generico 23 Feb 2026

Nella giornata di domenica 1 marzo in occasione della manifestazione Trofeo “Ugo Frigerio” che si svolgerà lungo via Roma, il Comando della Polizia locale di Saronno ha disposto le seguenti modifiche alla circolazione:

Via Roma (tratto compreso tra Via Miola e Piazza Libertà): dalle ore 07.00 alle ore 13.30: è vietato il transito a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi a disposizione degli organizzatori della manifestazione, dei mezzi di soccorso e delle forze di Polizia.

Via Visconti (tratto compreso tra Via Marconi e Via Roma): dalle ore 07.00 alle ore 13.30 è strada a fondo cieco ove vige divieto di transito ad eccezione dei residenti, per i quali vige doppio senso di circolazione con ingresso ed uscita da Via Marconi;

Via Manzoni (tratto compreso tra Via Parini e Via Roma) dalle ore 07.00 alle ore 13.30: è vietato il transito a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi a disposizione degli organizzatori della manifestazione, dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia.

Via Manzoni(tratto compreso tra Via Marconi e Via Roma) dalle ore 07.00 alle ore 13.30: è vietato il transito a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi a disposizione degli organizzatori della manifestazione, dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia e dei residenti per i quali vige doppio senso di circolazione con ingresso ed uscita da Via Marconi;

Via Carugati (tratto compreso tra Via Roma e Via Parini) dalle ore 07.00 alle ore 13.30: è strada a fondo cieco ove vige divieto di transito ad eccezione dei residenti, per i quali vige doppio senso di circolazione con ingresso ed uscita da Via Parini-

Marcia protagonista a Saronno con la 55ª edizione del Trofeo “Ugo Frigerio”

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 26 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.