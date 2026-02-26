Modifiche della viabilità a Saronno per il Trofeo di marcia “Ugo Frigerio”

Nella giornata di domenica 1 marzo in occasione della manifestazione Trofeo “Ugo Frigerio” che si svolgerà lungo via Roma, il Comando della Polizia locale di Saronno ha disposto le seguenti modifiche alla circolazione:

Via Roma (tratto compreso tra Via Miola e Piazza Libertà): dalle ore 07.00 alle ore 13.30: è vietato il transito a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi a disposizione degli organizzatori della manifestazione, dei mezzi di soccorso e delle forze di Polizia.

Via Visconti (tratto compreso tra Via Marconi e Via Roma): dalle ore 07.00 alle ore 13.30 è strada a fondo cieco ove vige divieto di transito ad eccezione dei residenti, per i quali vige doppio senso di circolazione con ingresso ed uscita da Via Marconi;

Via Manzoni (tratto compreso tra Via Parini e Via Roma) dalle ore 07.00 alle ore 13.30: è vietato il transito a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi a disposizione degli organizzatori della manifestazione, dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia.

Via Manzoni(tratto compreso tra Via Marconi e Via Roma) dalle ore 07.00 alle ore 13.30: è vietato il transito a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi a disposizione degli organizzatori della manifestazione, dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia e dei residenti per i quali vige doppio senso di circolazione con ingresso ed uscita da Via Marconi;

Via Carugati (tratto compreso tra Via Roma e Via Parini) dalle ore 07.00 alle ore 13.30: è strada a fondo cieco ove vige divieto di transito ad eccezione dei residenti, per i quali vige doppio senso di circolazione con ingresso ed uscita da Via Parini-