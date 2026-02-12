Varese News

Archivio

Musica e divertimento al Maggiore di Verbania per Carnevale

Prosegue il programma del Carnevale Verbanese 2026 con una serata all’insegna della musica e del divertimento

Carnevale di Besozzo 2026: la sfilata per le strade

Prosegue il programma del Carnevale Verbanese 2026 con una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21.00, il Centro Eventi Il Maggiore di Verbania ospita la festa in maschera che animerà il foyer del teatro per una durata complessiva di 2 ore e 55 minuti.

Sul palco saliranno Flu Band Music e Mister I Cabaret, per una serata tra musica dal vivo, spettacolo e intrattenimento. È previsto un concorso con ricchi premi per le migliori maschere, elemento centrale dell’evento.

Il travestimento è obbligatorio per tutti i partecipanti. Per ragioni organizzative e di sicurezza, è inoltre vietato l’utilizzo di coriandoli e stelle filanti.

Una proposta pensata per coinvolgere il pubblico in un’atmosfera festosa e partecipata, nel pieno spirito del Carnevale.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Adelia Brigo
adelia.brigo@varesenews.it

Raccontare il territorio è la nostra missione. Lo facciamo con serietà e attenzione verso i lettori. Aiutaci a far crescere il nostro progetto.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.