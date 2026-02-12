Musica e divertimento al Maggiore di Verbania per Carnevale

Prosegue il programma del Carnevale Verbanese 2026 con una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21.00, il Centro Eventi Il Maggiore di Verbania ospita la festa in maschera che animerà il foyer del teatro per una durata complessiva di 2 ore e 55 minuti.

Sul palco saliranno Flu Band Music e Mister I Cabaret, per una serata tra musica dal vivo, spettacolo e intrattenimento. È previsto un concorso con ricchi premi per le migliori maschere, elemento centrale dell’evento.

Il travestimento è obbligatorio per tutti i partecipanti. Per ragioni organizzative e di sicurezza, è inoltre vietato l’utilizzo di coriandoli e stelle filanti.

Una proposta pensata per coinvolgere il pubblico in un’atmosfera festosa e partecipata, nel pieno spirito del Carnevale.