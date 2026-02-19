“Non chiamateli incidenti”: a Luino una serata con gli studenti sulla cultura della sicurezza stradale

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 20.30 Palazzo Verbania ospiterà a Luino l’incontro pubblico “Non chiamateli incidenti. Le parole sbagliate degli scontri stradali”, una serata di riflessione nata dal lavoro degli studenti dell’ISIS Città di Luino – Carlo Volonté sul linguaggio utilizzato per raccontare la violenza sulle strade.

L’iniziativa, gratuita e aperta alla cittadinanza, è organizzata dalla Città di Luino in collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi ETS. Al centro dell’incontro c’è un tema tanto linguistico quanto culturale: il peso delle parole quando si parla di “incidenti” stradali e la responsabilità collettiva nel modo in cui vengono narrati.

Le parole e la responsabilità

L’evento prende spunto dalle riflessioni degli studenti, che hanno analizzato come il termine “incidente” possa contribuire a minimizzare dinamiche e responsabilità negli scontri stradali. Un percorso che intreccia educazione civica, consapevolezza e comunicazione.

A moderare la serata sarà la giornalista Alessandra Giardini. Interverranno Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi, e Luca Chirico, ex ciclista, portando esperienze e punti di vista legati alla sicurezza stradale e alla tutela degli utenti più vulnerabili.

L’impegno della Fondazione Michele Scarponi

La Fondazione Michele Scarponi ETS crea e finanzia progetti con l’obiettivo di promuovere l’educazione al corretto comportamento stradale e una cultura del rispetto delle regole e dell’altro.

“La Fondazione Michele Scarponi per la sicurezza di tutti sulla strada è un dono che Michele e la sua famiglia hanno voluto fare all’umanità. Per ricordare che la memoria di Michele è custodita dentro un futuro migliore” – Fondazione Michele Scarponi ETS –.

Nel nome di Michele, la Fondazione lavora sostenendo iniziative che mettono al centro l’utente fragile della strada e della società. Collabora con il mondo dello sport, con la scuola, con le Forze dell’Ordine e con gli organi statali deputati al controllo e alla messa in sicurezza, oltre che con tutte le organizzazioni che condividono gli stessi obiettivi.

Un incontro aperto alla città

L’appuntamento è fissato per domenica 15 marzo alle 20.30 a Palazzo Verbania, in via Dante Alighieri 5. L’ingresso è libero. La serata si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione che parte dalle scuole e coinvolge l’intera comunità, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza e della responsabilità sulle strade.