Nuova passerella pedonale alla Maddalena di Somma Lombardo

I camminatori e gli appassionati della brughiera possono nuovamente percorrere l’intero tracciato del Sentiero della Conca. Alla Maddalena, nel territorio comunale di Somma Lombardo, è stata infatti completata la posa della nuova passerella pedonale che scavalca uno dei rami laterali del fiume Ticino. Il manufatto sostituisce integralmente la precedente struttura, ormai ammalorata e non più idonea a garantire il passaggio in sicurezza lungo uno degli itinerari più frequentati delle Vie Verdi.

Il progetto ha richiesto un investimento di circa 60mila euro e si inserisce in una strategia di recupero dei collegamenti naturalistici finanziata da Regione Lombardia. La nuova opera è lunga circa 15 metri e, pur poggiando sulle spalle preesistenti, presenta caratteristiche tecniche innovative rispetto al passato. Per coniugare la resistenza strutturale con l’impatto estetico nel contesto ambientale, la struttura portante è stata realizzata con quattro travi in acciaio, mentre l’impalcato e i parapetti utilizzano doghe di legno disposte perpendicolarmente.

L’intervento segue una serie di recuperi simili già effettuati nell’area protetta, come quelli avvenuti sul torrente Riottone a Pavia e lungo l’Anello delle Streghe a Cassolnovo.

«Desidero ringraziare il settore Lavori Pubblici e Manutenzione, coordinato dalla Dott.ssa Francesca Trotti, per questo importante intervento» dichiara il Presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni. Il rappresentante dell’ente spiega che «quest’opera dà seguito alle manutenzioni già avviate sul territorio come quelle sul torrente Riottone a Pavia e della passerella dell’Anello delle Streghe a Cassolnovo. Anche in questo caso, siamo intervenuti su una struttura compromessa, restituendo piena sicurezza e fruibilità a un sentiero strategico per il comune di Somma Lombardo».