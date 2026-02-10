“Nuova vita ai beni culturali”: Regione Lombardia stanzia 18 milioni di euro

Regione Lombardia mette sul tavolo 18 milioni di euro per il recupero e il restauro di beni e immobili pubblici destinati ad attività culturali. L’obiettivo è dare nuova vita a edifici oggi inutilizzati o sottoutilizzati, rendendoli accessibili e trasformandoli in presìdi culturali capaci di rafforzare l’offerta nei territori e generare ricadute anche economiche.

VALORIZZARE IL PATRIMONIO PUBBLICO

Lo stanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso e si inserisce in un piano pluriennale di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale lombardo. Il bando è rivolto a enti pubblici proprietari di beni culturali e punta a sostenere progetti di recupero e rifunzionalizzazione sul territorio regionale.

Un elemento centrale dell’iniziativa è la promozione di sinergie tra diversi attori, pubblici e privati, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato. L’obiettivo è migliorare la fruizione dei beni culturali e rafforzare la capacità dei territori di attrarre investimenti.

LE RISORSE

Nel dettaglio, i 18 milioni di euro regionali saranno distribuiti su un arco temporale di quattro anni: 7,2 milioni nel 2026 e 3,6 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Alla dotazione di Regione Lombardia potranno aggiungersi ulteriori risorse, fino a 3,5 milioni di euro, messe a disposizione da Fondazione Cariplo.

«Con questo investimento – ha spiegato Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura – Regione Lombardia conferma il proprio impegno nella promozione e nel rilancio del nostro straordinario patrimonio culturale pubblico, riconoscendone il ruolo strategico non solo sul piano identitario, ma anche come leva di sviluppo economico e di attrattività dei territori. Finanziamo iniziative capaci di restituire nuova vita a beni culturali, rendendoli accessibili e aperti al pubblico».

FINO A UN MILIONE

Il contributo regionale sarà a fondo perduto, a destinazione vincolata, e potrà coprire fino al 50% del costo complessivo dei progetti ammessi. Per ciascun intervento selezionato è previsto un finanziamento compreso tra 500 mila e 1 milione di euro. Il bando si inserisce in una visione integrata che mette insieme cultura, innovazione e sostenibilità, con l’ambizione di costruire presìdi culturali duraturi e di qualità.

COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE CARIPLO

Accanto a Regione Lombardia, un ruolo importante sarà svolto da Fondazione Cariplo. «La valorizzazione del patrimonio culturale rappresenta per noi una leva strategica per lo sviluppo dei territori e il benessere delle comunità – ha sottolineato Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo –. Su questa visione condivisa, Regione Lombardia e Fondazione collaborano per sostenere progetti culturali integrati, mettendo a disposizione strumenti complementari». Fondazione Cariplo, di concerto con Regione, promuoverà anche un bando dedicato alla buona gestione e alla valorizzazione dei beni culturali, con l’obiettivo di amplificare l’efficacia degli interventi e generare valore duraturo per le comunità lombarde.