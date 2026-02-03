Nuove offerte di lavoro con Openjobmetis tra Busto Arsizio e Gallarate
Lo sportello settimanale di Openjobmetis a Materia continua ad affermarsi come punto di riferimento per chi cerca lavoro in provincia di Varese. Appuntamento fisso per tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00
Da mesi lo sportello di Openjobmetis a Materia rimane un punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca di una nuova occupazione professionale.
Anche per questa settimana l’agenzia del lavoro presenta alcune delle posizioni aperte sul territorio, con particolare riferimento ai territori di Busto Arsizio e Gallarate.
Tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00 infatti è possibile confrontarsi con una consulente del settore, lasciare il proprio curriculum e candidarsi alle posizioni di lavoro attive sul territorio.
Per la settimana in corso, tra le nuove posizioni aperte segnalate dall’agenzia figurano ruoli diversi e adatti a profili differenti:
-
Operaio/a nel settore tessile. Sono attive quattro posizioni aperte per un’azienda in zona Gallarate
-
Magazziniere con patentino del muletto. Sono richieste due posizioni aperte per un’azienda di Busto Arsizio
-
Operaio/a per assemblaggio plastico. Nella zona di Busto Arsizio sono presenti cinque posizioni aperte
Come candidarsi
Chi è interessato alle opportunità proposte può presentarsi a Materia con il proprio curriculum. Ogni giovedì pomeriggio potrà confrontarsi con una responsabile dello sportello Openjobmetis per un primo colloquio conoscitivo e per l’invio delle candidature alle posizioni attive.
Materia si trova in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno. L’appuntamento per informazioni, orientamento e nuove offerte di lavoro è fissato ogni giovedì, dalle 14.30 alle 18.00.
