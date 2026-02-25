Openjobmetis cerca dieci autisti per i servizi ambientali: opportunità di lavoro tra Vergiate e Cassano Magnago

Nuove opportunità di lavoro nel settore dei servizi ambientali in provincia di Varese. Openjobmetis SpA è alla ricerca di dieci autisti operatori ecologici per conto di un’azienda leader in Italia nella gestione dei servizi di ecologia e ambiente.

Le risorse selezionate saranno inserite nelle sedi operative di Vergiate e Cassano Magnago e si occuperanno di attività fondamentali per il corretto funzionamento del servizio di raccolta rifiuti sul territorio.

Cosa farai

Il ruolo prevede:

Conduzione dei mezzi aziendali per la raccolta dei rifiuti

Raccolta e movimentazione manuale di sacchi e bidoni

Attività di carico e scarico

Pulizia e cura dei mezzi utilizzati

Si tratta di un lavoro dinamico, svolto all’aperto e a stretto contatto con il territorio, che richiede senso di responsabilità e attenzione alla sicurezza.

I requisiti richiesti

Per candidarsi è necessario essere in possesso di:

Patente B oppure patente C/CQC in corso di validità

Affidabilità e disponibilità al lavoro su turni mattutini

Orario e contratto

L’orario di lavoro è full time, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 6.00 – 12.30.

L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 2 mesi, con concreta prospettiva di inserimento stabile a tempo indeterminato.

Un’occasione interessante per chi è alla ricerca di un impiego operativo e stabile nel settore ambientale, in un comparto strategico e in continua evoluzione.

Per candidarsi è possibile portare il proprio curriculum allo sportello attivo a Materia tutti i giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00, oppure scrivere all’indirizzo bustoarsizio@openjob.it.

Per ulteriori informazioni consultare il sito cliccando qui.