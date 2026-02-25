Openjobmetis cerca dieci autisti per i servizi ambientali: opportunità di lavoro tra Vergiate e Cassano Magnago
Openjobmetis seleziona dieci autisti operatori ecologici per un’azienda leader nel settore ambiente. Contratto iniziale di due mesi con possibilità di assunzione stabile nella zona tra Vergiate e Cassano Magnago
Nuove opportunità di lavoro nel settore dei servizi ambientali in provincia di Varese. Openjobmetis SpA è alla ricerca di dieci autisti operatori ecologici per conto di un’azienda leader in Italia nella gestione dei servizi di ecologia e ambiente.
Le risorse selezionate saranno inserite nelle sedi operative di Vergiate e Cassano Magnago e si occuperanno di attività fondamentali per il corretto funzionamento del servizio di raccolta rifiuti sul territorio.
Cosa farai
Il ruolo prevede:
-
Conduzione dei mezzi aziendali per la raccolta dei rifiuti
-
Raccolta e movimentazione manuale di sacchi e bidoni
-
Attività di carico e scarico
-
Pulizia e cura dei mezzi utilizzati
Si tratta di un lavoro dinamico, svolto all’aperto e a stretto contatto con il territorio, che richiede senso di responsabilità e attenzione alla sicurezza.
I requisiti richiesti
Per candidarsi è necessario essere in possesso di:
-
Patente B oppure patente C/CQC in corso di validità
-
Affidabilità e disponibilità al lavoro su turni mattutini
Orario e contratto
L’orario di lavoro è full time, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 6.00 – 12.30.
L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 2 mesi, con concreta prospettiva di inserimento stabile a tempo indeterminato.
Un’occasione interessante per chi è alla ricerca di un impiego operativo e stabile nel settore ambientale, in un comparto strategico e in continua evoluzione.
Per candidarsi è possibile portare il proprio curriculum allo sportello attivo a Materia tutti i giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00, oppure scrivere all’indirizzo bustoarsizio@openjob.it.
Per ulteriori informazioni consultare il sito cliccando qui.
