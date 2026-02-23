“Ottimi numeri” Fondazione Milano Cortina festeggia. Venduto l’88% dei biglietti

È calato il sipario sui Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 con un bilancio che gli organizzatori definiscono un successo globale di pubblico. Con l’88% dei biglietti venduti, 1,3 milioni di spettatori sugli impianti e oltre 113 milioni di interazioni digitali, l’edizione italiana si è confermata capace di coinvolgere il mondo e di generare un livello di partecipazione senza precedenti.

Biglietti: 1,3 milioni di spettatori, 88% di riempimento

Nella conferenza stampa finale al Main Media Centre di Milano, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e l’amministratore delegato, Andrea Varnier, hanno illustrato i numeri definitivi di ticketing. Sono stati venduti 1,3 milioni di biglietti, pari a circa l’88% della capacità complessiva degli impianti, dato superiore alle aspettative iniziali.

Forte la componente internazionale: il 63% degli spettatori arrivava dall’estero, mentre il 37% era costituito da pubblico italiano. Tra i Paesi più presenti figurano Germania (15%), Stati Uniti (14%), Svizzera e Regno Unito (6% ciascuno), Paesi Bassi e Francia (4,5%) e Canada (3,5%).

Molte discipline hanno registrato percentuali di riempimento molto elevate, con diversi eventi prossimi al tutto esaurito. Lo skimo, alla sua prima volta olimpica, ha raggiunto il sold out, mentre lo speed skating e lo short track hanno toccato il 95% di riempimento, il figure skating e l’hockey il 93%, il biathlon il 92%, lo sci alpino il 91%, il salto con gli sci il 90%, bob e slittino l’88%.

Audience e coinvolgimento digitale da record

Il successo si è riflesso anche sui numeri di audience e di engagement digitale. I canali social ufficiali @milanocortina2026 hanno superato le 113,5 milioni di interazioni, segno di un coinvolgimento globale che ha accompagnato tutte le due settimane di gara. Sul territorio, circa 500.000 persone hanno visitato i Fan Villages allestiti nelle diverse sedi olimpiche, mentre 300.000 spettatori hanno assistito agli 88 show del Calderone, uno dei simboli più iconici di Milano Cortina 2026.

Dai dati presentati emerge l’immagine di un’Olimpiade diffusa, capace di portare pubblico e attenzione internazionale non solo sugli sport invernali, ma anche sui territori che li hanno ospitati, confermando la forza attrattiva del brand Milano Cortina sullo scenario mondiale.

Il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana:

«Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto. Il sogno che diventa realtà, come nella più bella delle favole. E poi l’orgoglio di essere il presidente della Regione che, insieme al Veneto, più di ogni altro soggetto istituzionale ha fortemente voluto questo evento. Un evento che ha scritto per sempre la storia del nostro Paese e della nostra Lombardia».