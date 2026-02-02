Pagelle Pro Patria: Tunjov e Desogus ci provano, Renelus ingenuo
Bene Frosali all'esordio, Rovida alla Pigliacelli, Pogliano si addormenta sul gol del 4-0, Masi evita il peggio dietro e si propone in avanti.
Dopo un avvio di partita convincente, durato circa venti minuti, allo Speroni i tigrotti della Pro Patria alzano bandiera bianca e cedono i tre punti alla capolista Vicenza. Una trovato il vantaggio grazie a un tiro dal dischetto, il Lane Rossi cala il poker imponendo gioco e risultato.
Rovida 5,5: sui gol può fare poco, per il resto si rende protagonista di qualche giocata pericolosa, come un’uscita palla al piede “alla Pigliacelli” rischiando di perdere il pallone a porta sguarnita.
Mora 5,5: soffre parecchio un cliente scomodo come Costa, che sulla fascia fa spesso quello che vuole. Sassaro 6: entra quando ormai la situazione è già compromessa.
Pogliano 5: errore da matita rossa sul gol del 4-0 di Morra. Anche nel primo tempo perde un pallone sanguinoso sulla pressione di Stuckler che, dopo uno scambio con Capello, per poco non segna. Masi 6: guida un reparto in difficoltà, protagonista di un salvataggio su Stuckler nel primo tempo e di alcune iniziative personali proponendosi in avanti.
Motolese 5,5: fa vedere qualcosa di positivo in fase offensiva, proponendosi con qualche traversone; in difesa soffre parecchio le folate avversarie. Dimarco SV.
Ferri 5,5: non riesce a incidere né in avanti né in difesa.
Frosali 6: ottimo esordio per l’ex Siracusa, che mette in campo voglia di fare e personalità.
Di Munno 5,5: a parte i primi minuti, in cui contribuisce a mantenere il baricentro alto della Pro Patria, col passare del tempo cala insieme al resto della squadra.
Tunjov 6: prova a rendersi pericoloso in avanti e sui calci da fermo.
Desogus 6: uno dei più positivi della Pro Patria, ci prova con giocate personali e tiri dalla distanza. Orfei SV.
Renelus 5: nei primi minuti è uno dei più positivi con qualche strappo e qualche inserimento pericoloso, ma rovina tutto con il fallo ingenuo da rigore su Costa.
Un Vicenza troppo più forte dilaga sulla Pro Patria, la capolista vince 4-0
Mastroianni 5,5: ci prova in più occasioni, ma viene costantemente arginato dalla difesa del Vicenza.
Bolzoni 5,5: la squadra approccia bene nel primo tempo, mettendo sotto pressione la formazione veneta. Ancora una volta però manca quella cattiveria sotto porta per poter impensierire la retroguardia biancorossa.
Bolzoni: “L’atteggiamento è stato il migliore da quando sono qui, ma paghiamo ogni errore”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.