Pro Patria – Vicenza, la gara in diretta
I tigrotti scendono in campo allo "Speroni" all'ora di pranzo (12.30) per affrontare la capolista guidata da mister Fabio Gallo
Dopo otto sconfitte consecutive la squadra di mister Francesco Bolzoni cerca l’impresa contro la corazzata Vicenza, prima della classe e lanciatissima verso la Serie B. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
