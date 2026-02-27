Per il recupero del Grand Hotel Campo dei Fiori su chang.org arrivati a quasi 2mila firme

La petizione lanciata da Riccardo Aceti su change.org, di cui abbiamo già parlato l’estate scorsa, sta raccogliendo un consenso crescente: sono ormai quasi duemila le firme di chi vuole veder rinascere la struttura.

Realizzato dall’architetto Paolo Sommaruga all’inizio del Novecento, il Grand Hotel Campo dei Fiori rappresenta uno dei simboli più affascinanti della Belle Époque varesina. Un edificio Liberty di rara bellezza che ha visto però giorni migliori: dalla metà degli anni Sessanta è stato dismesso e progressivamente abbandonato, con il tetto trasformato in supporto per antenne e ripetitori. Nonostante i decenni di incuria, la solidità costruttiva e lo stato conservativo degli interni rimangono sorprendentemente buoni, lasciando intravedere il potenziale di un autentico recupero.

La petizione non intende semplicemente restaurare un edificio, ma immaginare una vera e propria rivitalizzazione dell’area. Il rilancio del Grand Hotel dovrebbe procedere in sinergia con la riapertura del secondo ramo della funicolare varesina e con il recupero di altre realtà dimenticate: il bellissimo ristorante panoramico e la struttura dell’ex Colonia, spazi che insieme potrebbero restituire vita a una delle zone storicamente più affascinanti della città per questo la petizione vuole stimolare i soggetti che ne hanno titolo affinché possano rendere concreto il rilancio della struttura.