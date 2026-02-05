Quindici anni di Manu Bistrot: un luogo raccolto, una cucina con un’anima grande

Entrare da Manu Bistrot è uno di quei gesti che si fanno quasi senza pensarci e che poi diventano una piccola abitudine felice. Una porta che si apre, il profumo del caffè appena fatto e delle brioches preparate a mano, qualche tavolino, il sorriso di Manuela e il suo team. E la sensazione immediata di essere finiti nel posto giusto, quello dove ci si ferma volentieri, anche quando non si ha fretta.

Quest’anno l’attività compie 15 anni e raccontarli significa raccontare prima di tutto Manuela (nella foto in basso): la sua idea di cucina, il suo modo di stare dietro ai fornelli e, soprattutto, il suo modo di accogliere le persone. Da Manu Bistrot l’esperienza comincia appena si entra: un luogo raccolto che ricorda quei posti dei film dove il tempo sembra scorrere più lentamente e dove l’atmosfera ti invita a rallentare, a restare un po’ più del previsto.

Qui si fa colazione e si pranza, ma sempre con la sensazione di essere nella cucina di casa di un’amica. Di quelle che amano cucinare davvero, che scelgono le materie prime con attenzione e che non scendono a compromessi sulla qualità, anche se sarebbe più facile.

Manuela Lorenzon, titolare di Manu Bistrot

La cucina di Manu Bistrot non è mai dozzinale e non potrebbe esserlo per principio: Manuela si rifornisce, quando possibile, da produttori locali, preferendoli alla grande distribuzione. La carne arriva, ad esempio, dalla macelleria Tonino di Sant’Ambrogio, una scelta che racconta bene il suo modo di lavorare: fidarsi delle persone, prima ancora che dei fornitori.

Il pane lo fa lei, usando farine biologiche. Le brioches sono fatte in casa. I dolci anche. Tutto è homemade, nel senso più vero e meno inflazionato del termine. Non per moda, ma perché è così che Manuela ha sempre cucinato.

A pranzo non c’è un menù fisso. Ogni giorno è diverso dal precedente e ruota attorno a un menù del giorno che propone tre primi, tre secondi — di solito carne, pesce, uova e un piatto vegetariano — e una selezione di dolci. Una cucina che segue la stagionalità, l’ispirazione del momento e ciò che arriva fresco, senza schemi rigidi.

Ed è forse qui che si gioca la vera differenza. Un piatto di pasta al ragù da Manu Bistrot non è “solo” un piatto di pasta: è tempo, ingredienti scelti, preparazione lenta, sapore pieno. È quel tipo di cucina che non nasce per rincorrere il prezzo più basso, ma per dare valore a quello che si porta in tavola. Una cucina che chiede di essere capita, assaggiata con calma, riscoperta.

Non c’è nessuna lezione da impartire, solo un invito implicito: fermarsi, sedersi, prendersi una pausa vera, di qualità. Ritrovare il gusto delle cose fatte bene, come una volta, in un luogo che sa essere accogliente senza essere costruito.

Manu Bistrot è una piccola bomboniera, sì. Ma soprattutto è uno di quei posti che fanno venir voglia di tornare. Per una colazione fatta con cura, per un pranzo che sa di casa, per quell’atmosfera che non si copia e non si improvvisa. Si costruisce, giorno dopo giorno, da quindici anni.

Contatti

Manu Bistrot

Via Vincenzo Dandolo 6, Varese

T: 0332 237738

Facebook | Instagram