Razzia a Milano nei locali della movida: 4 arresti per furto all’Isola
Durante il controllo sono stati recuperati cellulari, capi d’abbigliamento, cuffie, laptop, occhiali da vista e zaini, per un valore complessivo stimato intorno ai 20mila euro
Colpivano nei locali e tra i clienti del quartiere Isola, per poi allontanarsi con zaini pieni di oggetti rubati. La Polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano quattro cittadini peruviani – due uomini e due donne tra i 30 e i 31 anni – con l’accusa di furto aggravato in concorso. Per loro è scattata anche la denuncia per ricettazione.
L’intervento è avvenuto mercoledì 25 febbraio, durante un servizio serale di contrasto ai reati predatori della Squadra Mobile. Gli agenti hanno notato il gruppo uscire dal Mercato comunale Isola di piazzale Lagosta e dirigersi in fretta verso via Zara. Dagli zaini sono stati visti estrarre computer portatili mentre altri oggetti venivano gettati a terra nel tentativo di disfarsene.
Una parte degli operatori è tornata all’interno del mercato, dove alcuni clienti avevano segnalato la scomparsa di borse e effetti personali; altri poliziotti hanno seguito i quattro, saliti su un autobus della linea 92. Il mezzo è stato fermato all’altezza di viale Stelvio angolo via Farini e i sospettati sono stati bloccati.
Durante il controllo sono stati recuperati cellulari, capi d’abbigliamento, cuffie, laptop, occhiali da vista e zaini, per un valore complessivo stimato intorno ai 20mila euro. La refurtiva, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata sottratta sia all’interno del mercato sia poco prima in alcuni locali della zona Isola, ai danni di nove cittadini italiani tra i 21 e i 39 anni.
