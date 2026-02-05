Referendum del 22 marzo: a Saronno si costituisce il Comitato per il “Sì”
Il nuovo comitato saronnese aderisce alla rete nazionale e punta a favorire una partecipazione consapevole, attraverso incontri pubblici e iniziative informative. Tra i fondatori Pierluigi Gilli e Rienzo Azzi
Nasce a Saronno il Comitato cittadino per il Sì al referendum del 22 marzo sulla riforma costituzionale della giustizia e, in particolare, sulla separazione delle carriere. L’annuncio arriva con la costituzione ufficiale del comitato locale, che si propone di sostenere le ragioni del Sì e di promuovere un’informazione approfondita e consapevole sui contenuti del quesito referendario.
«Il comitato saronnese aderisce al “Comitato Nazionale Cittadini per il Sì – Referendum Giustizia” – spiegano i promotori – e nasce dalla convinzione che la riforma rappresenti un passaggio rilevante per il rafforzamento dello Stato di diritto. Al centro della proposta ci sono la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, l’istituzione di due Consigli Superiori distinti e di un’Alta Corte disciplinare».
Informazione e confronto pubblico
L’obiettivo dichiarato del Comitato del Sì è quello di favorire una partecipazione consapevole al voto, mettendo a disposizione dei cittadini strumenti di conoscenza e confronto. L’attività del comitato si concentrerà sull’illustrazione puntuale delle norme oggetto del referendum, sull’organizzazione di incontri pubblici e dibattiti e su iniziative dedicate alla formazione della coscienza civica e referendaria.
«L’intento è offrire un’informazione corretta e approfondita, libera da slogan e semplificazioni – dice Pierluigi Gilli, presidente del Comitato – per permettere ai cittadini di valutare nel merito una riforma che incide sull’assetto della giustizia».
I promotori
Alla guida del Comitato cittadino per il Sì in Saronno è stato nominato l’avvocato Pierluigi Gilli, affiancato dal vicepresidente Rienzo Azzi. Completano il direttivo i consiglieri Annalisa Renoldi, Agostino De Marco e Marco Caronni.
Il comitato è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini interessati a sostenere le attività informative e di confronto in vista del voto del 22 marzo. È possibile aderire scrivendo all’indirizzo email comitatoperilsisaronno@gmail.com
Nasce a Saronno il Comitato “Giusto dire NO”: contro la riforma che mette a rischio la Costituzione
