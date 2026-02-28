Varese News

Referendum sulla magistratura: a Sumirago nasce il comitato per il “Sì”

Sabato 7 marzo gazebo informativo in piazza XXV Aprile per spiegare ai cittadini le ragioni del Sì e invitare alla partecipazione al voto

A Sumirago nasce il Comitato territoriale Sì Riforma, con l’obiettivo è sostenere il “Sì” al referendum costituzionale sulla riforma della magistratura in programma il 22 e 23 marzo, attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Ad aderire all’iniziativa sono Stefano Romano, Davide Bertoli, Stefano Ramon, Pasquale D’Alessio, Andrea Murru e Davide Bortone. Il comitato punta a spiegare i contenuti della riforma già approvata dal Parlamento e ora sottoposta alla conferma popolare.

Il tema centrale, sottolineano i promotori, è la partecipazione: «In questo referendum è fondamentale portare i cittadini a votare, questa la grande sfida che ci attende. Il pericolo dell’astensionismo e la mancanza del quorum rischiano di far perdere al nostro Paese una riforma di portata storica attesa da almeno cinquant’anni».

Il  primo appuntamento pubblico del Comitato è già fissato per sabato 7 marzo in piazza XXV Aprile a Sumirago con un gazebo informativo.

Pubblicato il 28 Febbraio 2026
