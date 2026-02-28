Referendum sulla magistratura: a Sumirago nasce il comitato per il “Sì”
Sabato 7 marzo gazebo informativo in piazza XXV Aprile per spiegare ai cittadini le ragioni del Sì e invitare alla partecipazione al voto
A Sumirago nasce il Comitato territoriale Sì Riforma, con l’obiettivo è sostenere il “Sì” al referendum costituzionale sulla riforma della magistratura in programma il 22 e 23 marzo, attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini.
Ad aderire all’iniziativa sono Stefano Romano, Davide Bertoli, Stefano Ramon, Pasquale D’Alessio, Andrea Murru e Davide Bortone. Il comitato punta a spiegare i contenuti della riforma già approvata dal Parlamento e ora sottoposta alla conferma popolare.
Il tema centrale, sottolineano i promotori, è la partecipazione: «In questo referendum è fondamentale portare i cittadini a votare, questa la grande sfida che ci attende. Il pericolo dell’astensionismo e la mancanza del quorum rischiano di far perdere al nostro Paese una riforma di portata storica attesa da almeno cinquant’anni».
Il primo appuntamento pubblico del Comitato è già fissato per sabato 7 marzo in piazza XXV Aprile a Sumirago con un gazebo informativo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.