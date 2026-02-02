San Carlo Istituto Clinico apre un nuovo Reparto di Odontoiatria nel cuore di Busto Arsizio

San Carlo Istituto Clinico annuncia l’apertura del nuovo Reparto di Odontoiatria in via Francesco Crispi 11 a Busto Arsizio, a pochissima distanza dalla sede principale e nel cuore del quartiere che da anni ospita la realtà sanitaria, già presente con le sue due strutture: l’Istituto Clinico e il Diagnostic CDTT.

La scelta di collocare il nuovo reparto nello stesso contesto territoriale nasce dalla volontà di confermare e consolidare il legame con l’area che da sempre accoglie San Carlo e che lo ha reso un punto di riferimento per la salute e la cura di moltissimi cittadini.

L’edificio di via Crispi 11, un tempo sede della storica Gioielleria e Orologeria Macchi e Rota, è apparso fin da subito adatto a rispondere agli elevati standard di funzionalità, comfort e accoglienza richiesti dal progetto.

«È emozionante vedere rinascere in una nuova veste un luogo che mi ha visto crescere, impregnato di ricordi e nostalgia dei miei nonni; è bello che ritrovi lo splendore che merita», racconta Nicolò Macchi, nipote di uno dei fondatori della gioielleria.

Taglia il nastro Sara Tosi AD San Carlo, affiancata dal Vice Direttore Sanitario del Reparto di Odontoiatria Dottoressa Raffaella Macchi.Presenti il Sindaco, l’assessore Reguzzoni e il Parroco di San Giuseppe, che ha benedetto la struttura

Il Reparto di Odontoiatria, già fiore all’occhiello di San Carlo Istituto Clinico, diventa ora un vero e proprio polo dedicato, ampliando ulteriormente la qualità dei servizi offerti. Sono quindici i medici che operano all’interno del reparto, tutti specialisti di comprovata esperienza, guidati dal direttore sanitario dottor Gianluca Galvani e dalla vicedirettrice dottoressa Raffaella Macchi. Completano lo staff cinque assistenti di studio odontoiatrico (ASO) e quattro persone impiegate negli uffici amministrativi.

Gli ambienti, completamente rinnovati, sono moderni e luminosi e sono stati convertiti all’ambito sanitario per garantire uno spazio esclusivo, progettato per assicurare la massima attenzione ai pazienti in un contesto confortevole e tecnologicamente avanzato. La struttura si sviluppa su due piani per una superficie complessiva di 300 metri quadrati, articolati in corridoi luminosi e sei studi odontoiatrici di nuova generazione, dotati di strumentazioni aggiornate e pensati per offrire elevata efficienza clinica e comfort.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai più piccoli, grazie alla realizzazione di un’area dedicata ai bambini, con una sala d’attesa colorata, giochi, libri, tavolini e sedie, pensata per rendere l’esperienza dal dentista più serena e accogliente, riducendo ansie e paure legate alla visita.

A completare la struttura, un parcheggio privato riservato ai pazienti.

«Siamo molto felici di questo nuovo traguardo. L’apertura della nuova sede del Reparto di Odontoiatria rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita della nostra realtà e conferma il nostro impegno nel migliorare costantemente la qualità degli spazi, dei servizi e dell’esperienza offerta ai nostri pazienti», commenta Sara Tosi, amministratore delegato di San Carlo.

Con questa nuova apertura, San Carlo Istituto Clinico prosegue il proprio percorso di sviluppo, rafforzando la presenza sul territorio e investendo in strutture sempre più moderne e orientate al benessere delle persone.