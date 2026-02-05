Scontro tra due auto in Valganna, traffico in tilt sulla statale 233

Un incidente stradale tra due auto si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 5 febbraio, lungo la strada statale 233 nel territorio di Valganna. L’allarme è scattato attorno alle 10.50.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte cinque persone. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento e non sono ancora note le condizioni dei feriti. Due le ambulanze intervenute sul posto per prestare soccorso a due donne, una di 63 anni e una di 73. Le due ferite sono state trasportate in ospedale in codice verde, quindi in condizioni non gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Luino e i vigili del fuoco di Varese, oltre ai mezzi di soccorso sanitario coordinati dalla centrale operativa Soreu Laghi. Le operazioni sono ancora in corso e stanno causando forti rallentamenti alla circolazione lungo la statale.