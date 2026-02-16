Seconda settimana olimpica: l’Italia vuole aumentare il bottino da record

Entra nel vivo la seconda settimana delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con l’Italia che punta a consolidare un medagliere già storico. Dopo aver superato il record di 22 podi stabilito a Lillehammer ’94, la spedizione azzurra si prepara ad affrontare i giorni decisivi con le sue stelle più brillanti, da Arianna Fontana a Pietro Sighel, cercando conferme tra le nevi di Bormio, Livigno e Anterselva e sul ghiaccio di Milano.

Il fattore Fontana e la velocità sul ghiaccio

Gli occhi di tutti sono puntati su Arianna Fontana che, sul ghiaccio di casa a Milano, insegue la sua quattordicesima medaglia olimpica. Un traguardo che le permetterebbe di superare il mito Edoardo Mangiarotti e diventare l’atleta italiana più decorata di sempre nella storia dei Giochi. Le speranze nello short track non si fermano però alla “Freccia bionda”: Pietro Sighel è atteso come protagonista nelle distanze brevi, mentre le staffette azzurre promettono battaglia per un posto sul podio.

Le sfide in quota: sci e biathlon

Sulle piste della Valtellina e dell’Alto Adige la competizione si fa serrata. A Bormio lo slalom maschile vede Alex Vinatzer tra i nomi da seguire con attenzione, mentre a Livigno cresce l’attesa per il freestyle con Flora Tabanelli in cerca di riscatto e della migliore forma dopo l’infortunio. Nel biathlon, dopo lo storico oro di Lisa Vittozzi, l’attenzione si sposta sulle gare a squadre e sulla mass start, dove Tommaso Giacomel e le staffette femminili partono con concrete ambizioni di medaglia.

Fondisti e specialisti del ghiaccio

Nello sci di fondo, la coppia composta da Federico Pellegrino ed Elia Barp cercherà l’impresa nella team sprint, una delle gare più sentite dall’intero movimento azzurro. Anche il pattinaggio di figura e di velocità potrebbero regalare gioie, con Sara Conti e Niccolò Macii impegnati a risalire la china nel programma libero delle coppie.

Le possibili sorprese e la chiusura

Nelle ultime giornate non mancheranno le “mine vaganti”. Patrick Baumgartner guiderà il bob azzurro sulla pista di Cortina cercando di inserirsi nella lotta per il bronzo, mentre nello sci alpinismo, disciplina all’esordio olimpico, Giulia Murada punta dritta alla zona medaglie. Con un calendario così fitto, la spedizione tricolore punta a chiudere in bellezza una manifestazione che sta già riscrivendo i libri dei record dello sport italiano.

Hockey: domani il dentro o fuori con la Svizzera

C’è grande attesa anche per l’hockey su ghiaccio maschile dei varesini Thomas Larkin e Marco Zanetti, che entra nella fase caldissima dell’eliminazione diretta. Dopo la chiusura del girone eliminatorio con tre sconfitte, l’Italia tornerà sul ghiaccio domani, martedì 17 febbraio, per il playoff decisivo contro la Svizzera alla Milano Rho Ice Arena. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale dove ci sarà la Finlandia.

