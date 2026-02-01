Si veste da rider per consegnare la droga: la polizia di Milano arresta 24enne

La polizia di Stato nei giorni scorsi a Milano ha arrestato un cittadino peruviano di 24 anni, con precedenti di polizia, per la detenzione ai fini di spaccio di quasi mezzo chilo di sostanze stupefacenti.

Giovedì 29 gennaio scorso, verso le ore 20, i poliziotti del Commissariato Scalo Romana nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, hanno effettuato un controllo nei pressi di una struttura ricettiva in via Quintosole dove il 24enne, dopo aver cercato di defilarsi, ha detto loro di essere un addetto alle pulizie e di non poterli fare entrare nell’appartamento senza averlo chiesto prima al proprietario. I poliziotti di via Chopin, una volta fatto ingresso nel locale, hanno notato bilancini di precisione, denaro contante e pezzi di sostanza bianca e marrone: il 24enne è stato trovato in possesso di 3 etti di marijuana, un etto di hashish, 10 bustine di cocaina rosa e 15 di cocaina, alcune boccette di popper – preparati liquidi che contengono sostanze appartenenti alla famiglia dei nitriti alchilici – materiale per il confezionamento e 730 euro in contanti.

Da quanto emerso, il giovane cittadino peruviano, che aveva locato l’appartamento per circa un mese, utilizzava abbigliamento ed equipaggiamento propri delle piattaforme digitali di food delivery per provvedere alla consegna a domicilio delle varie sostanze stupefacenti.