Varese News

Lombardia

Si veste da rider per consegnare la droga: la polizia di Milano arresta 24enne

Utilizzava abbigliamento ed equipaggiamento propri delle piattaforme digitali di food delivery per provvedere alla consegna a domicilio delle varie sostanze stupefacenti

Generico 26 Jan 2026

La polizia di Stato nei giorni scorsi a Milano ha arrestato un cittadino peruviano di 24 anni, con precedenti di polizia, per la detenzione ai fini di spaccio di quasi mezzo chilo di sostanze stupefacenti.

Giovedì 29 gennaio scorso, verso le ore 20, i poliziotti del Commissariato Scalo Romana nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, hanno effettuato un controllo nei pressi di una struttura ricettiva in via Quintosole dove il 24enne, dopo aver cercato di defilarsi, ha detto loro di essere un addetto alle pulizie e di non poterli fare entrare nell’appartamento senza averlo chiesto prima al proprietario. I poliziotti di via Chopin, una volta fatto ingresso nel locale, hanno notato bilancini di precisione, denaro contante e pezzi di sostanza bianca e marrone: il 24enne è stato trovato in possesso di 3 etti di marijuana, un etto di hashish, 10 bustine di cocaina rosa e 15 di cocaina, alcune boccette di popper – preparati liquidi che contengono sostanze appartenenti alla famiglia dei nitriti alchilici – materiale per il confezionamento e 730 euro in contanti.

Da quanto emerso, il giovane cittadino peruviano, che aveva locato l’appartamento per circa un mese, utilizzava abbigliamento ed equipaggiamento propri delle piattaforme digitali di food delivery per provvedere alla consegna a domicilio delle varie sostanze stupefacenti.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.