Solidarietà e riuso a Castronno: lo Stendipanni si fa “chic” per San Valentino
Sabato 14 febbraio lo spazio Materia ospita un’edizione speciale del mercatino solidale organizzato da Mamme in Cerchio: capi di qualità a prezzi simbolici per sostenere le famiglie del territorio in difficoltà
Il cuore della solidarietà batte forte a Castronno, dove il concetto di dono si intreccia con quello del riuso consapevole.
Sabato 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, l’associazione Mamme in Cerchio propone una versione speciale del suo già fortunato mercatino solidale, rinominata per l’occasione Stendipanni Chic. L’evento si terrà presso lo spazio Materia, di via Confalonieri 5 nella frazione di Sant’Alessandro, dalle ore 15.00 alle 17.30.
L’iniziativa non è soltanto un’occasione per fare acquisti a buon mercato, ma rappresenta un ingranaggio fondamentale di un sistema di aiuto reciproco che funziona con successo da tempo. Tra gli stand allestiti per l’occasione, i visitatori potranno trovare un’accurata selezione di abiti e accessori, sia per adulti che per bambini, scelti per la loro qualità e l’ottimo stato di conservazione. Si tratta di capi definiti non a caso chic, pronti a vivere una seconda vita nel segno della sostenibilità ambientale.
La filosofia che muove le Mamme in Cerchio resta quella del fare del bene attraverso il riciclo, trasformando oggetti ancora belli e funzionali in una risorsa preziosa per il prossimo. I prezzi degli articoli esposti sono volutamente simbolici, così da permettere a chiunque di accedere a prodotti di qualità, ma il valore reale dell’iniziativa risiede nella destinazione finale dei fondi raccolti. L’intero ricavato delle vendite sarà infatti devoluto a sostegno delle attività dell’associazione, che si occupa quotidianamente di fornire supporto concreto alle famiglie del territorio che stanno attraversando un momento di fragilità economica o sociale.
Scegliere di passare dal mercatino di Castronno nel pomeriggio di San Valentino significa dunque dare una mano concreta a chi vive accanto a noi e, perché no, anche al Pianeta.
