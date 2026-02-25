Stazioni e piazze del centro di Varese sotto controllo di polizia straordinario: 35 persone con precedenti identificate
Durante i controlli amministrativi in tre locali tra viale Milano e piazza XX Settembre sono state riscontrate irregolarità fiscali in due esercizi
Controlli straordinari nel centro di Varese: nel pomeriggio di martedì 24 febbraio la Polizia di Stato ha coordinato un’operazione interforze che ha interessato le aree più sensibili della città, con verifiche su persone, veicoli ed esercizi pubblici.
L’attività, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha visto impegnati personale della Questura e della Polizia Ferroviaria di Varese, quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre a due equipaggi della Polizia locale di Varese.
Controlli nelle zone delle stazioni e in centro
I servizi si sono concentrati in particolare nell’area adiacente alle due stazioni ferroviarie, in via Como, piazza Monte Grappa e piazza Repubblica. Le verifiche hanno riguardato anche le principali vie di accesso all’area urbana, come viale Belforte e via Macchi.
Complessivamente sono stati controllati 63 veicoli e identificate 182 persone. Tra queste, 35 risultano gravate da precedenti di polizia.
Verifiche anche nei locali pubblici
Nel corso dell’operazione sono stati effettuati controlli amministrativi in tre locali pubblici situati tra viale Milano, via Piave e piazza XX Settembre. In due esercizi sono emerse irregolarità in materia fiscale, ora al vaglio degli organi competenti.
L’operazione rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti per garantire maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle zone considerate più sensibili della città.
