Varese News

Italia/Mondo

Teheran colpita da Israele e Usa, esplosioni a Tel Aviv: venti di guerra in Medio Oriente

L’operazione militare congiunta denominata “Il ruggito del Leone” è stata condotta via aria e mare contro obiettivi a Teheran, mentre Israele ha dichiarato lo stato di emergenza immediato

esplosioni guerra usa iran teheran

Un attacco militare congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha aperto una nuova e delicatissima fase di tensione in Medio Oriente. L’operazione, denominata “Il ruggito del Leone”, è stata condotta via aria e via mare contro obiettivi a Teheran. Immediata la reazione iraniana, con esplosioni segnalate a Gerusalemme. «Risposta schiacciante», hanno fatto sapere da Teheran.

La notizia, diffusa nella mattinata di oggi 28 febbraio, ha avuto un impatto immediato sugli equilibri internazionali e ha portato Israele a dichiarare lo stato di emergenza.

L’operazione “Il ruggito del Leone”

Secondo quanto comunicato dalle autorità israeliane e statunitensi, l’attacco è stato portato avanti con un’operazione congiunta via aria e mare. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato «lo stato di emergenza immediato in tutto Israele» mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato l’azione parlando di autodifesa. «Ci difendiamo».

In un messaggio rivolto direttamente alla popolazione iraniana, Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu hanno lanciato un appello politico: «Iraniani, ribellatevi contro il regime».

La risposta di Teheran

La reazione iraniana non si è fatta attendere. Da Teheran è arrivata la promessa di una «risposta schiacciante». Poche ore dopo l’attacco congiunto contro la capitale iraniana, sono state segnalate esplosioni a Tel Aviv, interpretate come la prima risposta militare di Teheran. Il rischio è quello di un’escalation regionale, con possibili ripercussioni sull’intero scacchiere mediorientale.

Le reazioni dall’Italia

Anche l’Italia segue con attenzione l’evolversi della situazione. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato di monitorare con la «massima attenzione» quanto sta accadendo in Iran. Secondo Crosetto, l’obiettivo dell’operazione sarebbe impedire a Teheran di dotarsi dell’arma nucleare. «L’idea, penso e mi auguro sia quella di costringere l’Iran a cambiare politica, a sedersi a un tavolo negoziale e desistere dall’idea di dotarsi di un’arma nucleare».

Il quadro resta in rapida evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore sia sul fronte militare sia su quello diplomatico.

(articolo in aggiornamento)

Dopo l’escalation tra Iran, Usa e Israele stop ai voli su Tel Aviv, Dubai e Beirut

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.